Volkswagen Virtus GT DSG देश में लॉन्च, 16.19 लाख है नई कार की कीमत

Volkswagen Virtus GT DSG को भारतीय बाजार में 16.19 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. नई कार देश में 7 कलर में उपलब्ध होगी.

कंपनी ने अपने सेडान सेगमेंट का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में एक नया वेरिएंट Volkswagen Virtus GT DSG लॉन्च किया है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार में एक नई कार पेश की है. अपने सेडान सेगमेंट का विस्तार करते हुए कंपनी ने देश में फॉक्सवैगन वर्टस जीटी डीएसजी (Volkswagen Virtus GT DSG) को 16.19 लाख रुपये के शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया. लेटेस्ट Virtus GT DSG कार बाजार में वाइल्ड चेरी रेड (Wild Cherry Red), करकुमा येलो (Curcuma Yellow), कार्बन स्टील ग्रे (Carbon Steel Grey), राइजिंग ब्लू (Rising Blue), कैंडी व्हाइट ( Candy White), लावा ब्लू (Lava Blue) और रिफ्लेक्स सिल्वर (Reflex Silver) जैसे सात रंगों में उपलब्ध होगी. Volkswagen Virtus: वेरिएंट के आधार पर कीमत Virtus Line Structure कीमत (रुपये में) परफार्मेंस लाइन GT Plus DSG 18,56,900/- GT Plus MT 16,89,900/- GT DSG [New] 16,19,900/- Dynamic Line Topline AT 16,19,900/- Topline MT 14,89,900/- Highline AT 14,67,900/- Highline MT 13,37,900/- Comfortline MT 11,47,900/- वेरिएंट के आधार पर Volkswagen Virtus की कीमत Volkswagen Virtus GT DSG: इंजन और गियरबॉक्स फॉक्सवैगन वर्टस GT DSG कार में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 148bhp का पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है. फॉक्सवैगन ग्रुप ने अपनी लेटेस्ट कार में दिए गए इंजन को DSG गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह नई कार एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 19.62 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इसमें फॉक्सवैगन की एक्टिव सिलेंडर कट-ऑफ टेक्नोलॉजी (Active Cylinder cut-off Technology) भी दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. Also Read: Honda Elevate की बुकिंग शुरू, Hyundai Creta को टक्कर देने वाली नई SUV सितंबर में होगी लॉन्च Volkswagen Virtus GT DSG: फीचर्स और मुकाबला नए Virtus GT DSG का में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें कनेक्टेड कार टेक, 8 स्पीकर, वायरलेस चार्जिंग, रेड-पेंटेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स जैसे खास तरह का जीटी टच, जीटी-थीम्ड अपहोल्स्ट्री और ब्लैक रियर स्पॉइलर समेत तमाम फीचर दिए गए हैं. लेटेस्ट फॉक्सवैगन वर्टस GT DSG बाजार में उपलब्ध Honda City, Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, Skoda Slavia जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.