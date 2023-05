Global NCAP Crash Tests: फॉक्सवैगन Virtus और Skoda Slavia को मिली क्रैश टेस्ट में 5 स्टार, बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी बेहतर है रेटिंग

Volkswagen Virtus, Skoda Slavia achieve 5-star safety rating in Global NCAP: गाड़ियों के सुरक्षा की जांच करने वाली रेटिंग एंजेसी ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट (Global NCAP Crash Tests) के हालिया टेस्टिंग में फॉक्सवैगन ग्रुप की सेडान कारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. भारत में बनी फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया ने इस क्रैश टेस्ट में 0 से 5-स्टार में से सबसे अधिक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. ब्रिटेन स्थित परीक्षण रेटिंग एजेंसी की क्रैश टेस्ट में दोनों मिड साइज सेडान अभी तक देश में तैयार की गई सबसे सुरक्षित कारें बताई गई हैं.

ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. वयस्कों की सुरक्षा के लिए इन गाड़ियों ने कुल 34 में से 29.71 प्वाइंट हासिल की. बच्चों की सुरक्षा के लिए इन गाड़ियों को इस क्रैश टेस्ट में कुल 49 में से 42 प्वाइंट मिली. इसके अलावा इन्हें बॉडीशेल को स्थिर और आगे के भार झेलने में सक्षम होने का दर्जा भी दिया गया है.

