Top 5 Most Affordable Electric Cars in India: आज का दिन एनवायरमेंट के लिहाज से बेहद खास है. आज यानी 5 जून के दिन हर साल दुनियाभर में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है. इस खास मौके पर हम यहां ऑफिस व अन्य कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वाहनों की बात करेंगे, उनमें भी सिर्फ कारों की. बात करें इलेक्ट्रिक कार की तो ये पूरी तरह पारिस्थितिक प्रभाव (इकोलॉजिकल इंपैक्ट) से फ्री नहीं हैं. लेकिन इस वर्जन की कारें आम तौर पर पेट्रोल-डीजल जैसे फ्यूल के इस्तेमाल से चलने वाली वाहनों की तुलना में एनवायरमेंट के लिहाज से काफी बेहतर मानी जाती हैं. आपकी सहूलियत के लिए देश में बिक रही सबसे सस्ती कारों की लिस्ट, कीमत और अन्य ब्योरा यहां साझा की गई है. खरीदने से पहले इस लिस्ट को एक नजर देख सकते हैं. MG Comet EV MG Comet EV मौजूदा समय में एमजी कॉमेट ईवी (MG Comet EV) भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. जिसकी एक्सशोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये से 9.98 लाख रुपये के बीच है. इस इलेक्ट्रिक कार में 17.3 kWh लिथियम ऑयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर ये ई-कार 230 किलोमीटर चलेगी. कॉमेट में सिंगल इलेक्ट्रिक कार दिया है जो 42 bhp पावर और अधिकतम 110 Nm टॉर्क जनरेट करता है. Tata Tiago EV Tata Tiago EV सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) भी एक है. यह कार दो बैटरी विकल्प- 19.2 kWh और 24 kWh यूनिट के साथ आती है. 19.2 kWh कैपेसिटी की बैटरी से लैस कार की इलेक्ट्रिक कार 60 bhp पावर जनरेट करती है. वहीं 24 kWh कैपेसिटी की बैटरी से लैस टाटा की यह ईवी 74 bhp जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर ये कार 250 से 310 किलोमीटर की रेंज देगी. टाटा टियागो ईवी की एक्सशोरूम कीमत 8.69 लाख से 12.04 लाख के बीच है. Citroen eC3 Citroen eC3 सिट्रोएन eC3 इलेक्ट्रिक कार फ्यूल इंजन से लैस C3 हैचबैक पर आधारित है. सिट्रोएन eC3 में 29.2 kWh LFP बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर ये ई-कार 320 किलोमीटर की दूरी तक चलेगी. इस इलेक्ट्रिक कार में सिंगल एक्सेल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है. यह मोटर 56 bhp का पावर और अधिकतम 143 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सिट्रोएन eC3 की एक्सशोरूम कीमत 11.50 लाख रुपये से 12.76 लाख रुपये के बीच है. Tata Tigor EV Tata Tigor EV टाटा मोटर्स की भारतीय बाजार में उपलब्ध दूसरी सबसे सस्ती कार टिगोर ईवी है. इस कार की कीमत 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये के बीच है. यह 20 लाख रुपये कम कीमत में आने वाली इकलौती इलेक्ट्रिक सेडान है. इसमें 26 kWh लिथियम ऑयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर ये ई-कार 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. टिगोर ईवी में दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर 74 bhp पावर और 170 Nm टॉर्क जनरेट करता है. Tata Nexon EV Tata Nexon EV Max मोस्ट अफोर्डेबल ईवी की लिस्ट में देश की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन है. इसने भारत में टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की यात्रा में क्रांति ला दी और वर्तमान में यह प्राइम और मैक्स वेरिएंट में उपलब्ध है. Nexon EV Prime वेरिएंट में 30.2 kWh लिथियम-आयन बैटरी लगी है जबकि Nexon EV Max वेरिएंट में 40.5 kWh बैटरी मिलती है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर प्राइम वेरिएंट 312 किमी और नक्सॉन ईवी की मैक्स वेरिएंट 453 किमी की दूरी तय करेगी. Mahindra XUV400 EV Mahindra XUV400 EV महिंद्रा XUV400 इलेक्ट्रिक कार के EL वेरिएंट में 39.4 kWh लिथियम ऑयन बैटरी लगी है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर ये कार 456 किमी रेंज देती है. महिंद्रा XUV400 के बेस वेरिएंट EC में 34.5 kWh बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि महिंद्रा XUV400 का बेस वेरिएंट 375 किमी की दूरी तक चलेगी. इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 15.99 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये के बीच है. (Article : Shakti Nath Jha)