Zypp Electric का बड़ा एलान, 8000 ई-स्कूटर अगले 2 महीने में होंगे तैयार

Zypp Electric Deploys 2000 e-scooters in Bengaluru, aims to Deploy 8,000 More in Next 2 Months: इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी जिप इलेक्ट्रिक (Zypp Electric) ने अगले 2 महीने के भीतर बेंगलुरु में 10,000 ई-स्कूटर उतारने की घोषणा की है. कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 2,000 ई-स्कूटर पहले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं. ईवी निर्माता कंपनी जिप ने बताया कि बाकी 8,000 ई-स्कूटर अगले दो माह में सड़कों पर नजर आएंगे.

Zypp Electric 2025 तक तैयार करेगी 2 लाख ई-स्कूटर

कंपनी का इरादा 2025 तक 2 लाख ई-स्कूटर तैयार करने का है. इस पहल से कंपनी की सर्विसेज को देश के 30 शहरों तक विस्तार करने की योजना है. जिप इलेक्ट्रिक ने बताया कि कर्नाटक की राजधानी में 2 हजार डिलीवरी कर्मियों को शामिल किया गया है. अगले दो माह में कंपनी की योजना 5,000 और कर्मियों को जोड़ने का है. बेंगलुरु में चार्जिंग नेटवर्क बनाने को लेकर जिप ने बताया कि 12 से 18 महीने में कर्नाटक की राजधानी में 100 से अधिक गोरोग्रो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (Gorogro battery swapping stations) लगाए जाने हैं.

कंपनी के इस कदम से बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों की मोबिलिटी में काफी तेजी आएगी. जिप इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर राशि अग्रवाल ने बताया कि कंपनी बेंगलुरु में पहले ही 2,000 ई-स्कूटर पेश कर चुका है. इस दौरान उन्होंने कहा कि कंपनी का मकसद है कि ग्राहकों को कम बजट रेंज में टिकाऊ ई-स्कूटर उपलब्ध कराने के साथ उसके इच्छाओं को पूरा करना है.

Zypp इलेक्ट्रिक के पहल से बढ़ेगा रोजगार

फिलहाल Zypp इलेक्ट्रिक जोमैटो (Zomato), स्विगी (Swiggy), अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart), डुंजो (Dunzo), और ब्लिकंइट (Blinkit) जैसे क्विक सर्विस प्रोवाइडर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के लिए डिलीवरी और राइड-शेयरिंग सर्विस उपलब्ध करा रहा है. दिल्ली NCR में सफल संचालन के बाद अब कंपनी अपनी सर्विस का विस्तार करने के लिए रणनीतिक बनाने विचार कर रही है. बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से इलेक्ट्रिक वाहनों के नेटवर्क को बढ़ाकर Zypp इलेक्ट्रिक ग्रीन लॉजिस्टिक्स को सुलभ बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है. इस पहल से सर्विस की न केवल लागत कम करने में मदद मिलेगी बल्कि गिग इकॉनमी में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. को-फाउंडर राशि अग्रवाल ने कहा कि हमें भरोसा है कि हमारे ई-स्कूटर बेंगलुरु में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम घटक बनेंगे और सिटी बिजनेस को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे.