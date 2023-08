Stocks in News: फोकस में रहेंगे Adani Enterprises, Airtel, SBI, M&M समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 4 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Enterprises, Airtel, SBI, M&M, Sun Pharma, Dabur India, Eicher Motors, Blue Star, LIC Housing, Radico Khaitan, MRF, Adani Power, Kalyan Jewellers, Ambuja Cement, Britannia, Alembic Pharma, Bharat Dynamics, BHEL, Bank of Baroda, Affle (India), APL Apollo Tubes, Balkrishna Industries, Balrampur Chini Mills जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. SBI के तिमाही नतीजे आज आज 4 अगस्‍त को State Bank of India, Mahindra & Mahindra, Britannia Industriess के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा Alembic Pharma, Bharat Dynamics, BHEL, CESC, Dilip Buildcon, Delhivery, Devyani International, Fortis Healthcare, Gati, Gujarat State Petronet और IDFC के भी नतीजे आएंगे. Bank of Baroda के नतीजे कल शनिवार यानी 5 अगस्‍त को Bank of Baroda, Affle (India), APL Apollo Tubes, Balkrishna Industries, Balrampur Chini Mills, Mrs Bectors Food Specialities, Capri Global Capital, Gujarat Fluorochemicals, Gujarat Ambuja Exports के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं. Adani Enterprises अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा 44.41 फीसदी बढ़कर 676.93 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. खर्चों में कमी आने से मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 468.74 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि, इस दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 25,809.94 करोड़ रुपये पर आ गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 41,066.43 करोड़ रुपये थी. Airtel दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर लगभग स्थिर 1612 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 37,440 करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान 56 लाख नए 4जी ग्राहक जुड़े और इस बार किसी सर्वाधिक पोस्टपेड ग्राहक जुड़े, जो किसी एक तिमाही में सर्वाधिक है. भारत में मोबाइल सेवा से रेवेन्‍यू 12.4 फीसदी बढ़ा है. Eicher Motors आयशर मोटर्स का मुनाफा जून तिमाही में 50 फीसदी बढ़कर 918 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने पिछले वित्तवर्ष की अप्रैल-जून अवधि में 611 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. आयशर मोटर्स की परिचालन से होने वाली कुल आय पहली तिमाही में बढ़कर 3,986 करोड़ रुपये हो गयी, जो एक साल पहले की अवधि में 3,397 करोड़ रुपये थी. Kalyan Jewellers कल्याण जूलर्स इंडिया लिमिटेड विस्तार योजनाओं के तहत इस महीने 11 नई दुकानें खोलेगी. कल्याण जूलर्स इस समय देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ पश्चिम एशिया के चार देशों में मौजूद है. आभूषण निर्माता कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि वह अगस्त में देशभर में 11 नए शोरूम खोलेगी. इस दौरान कंपनी का 200वां शोरूम जम्मू में शुरू होगा. कल्याण जूलर्स की इस समय दक्षिण भारत में 76 दुकानें, उत्तर और मध्य भारत में 48 दुकानें, पश्चिम भारत में 23 दुकानें, पूर्वी भारत में 16 दुकानें और पश्चिम एशिया में 33 दुकानें हैं. LIC Housing एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 43 फीसदी बढ़कर 1,324 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 925 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की कुल आय पहली तिमाही में बढ़कर 6,747 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,291 करोड़ रुपये थी.