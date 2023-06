Stocks in News: फोकस में रहेंगे Adani Enterprises, Indian Hotels, ICICI Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 30 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Enterprises, Tata Communications, Adani Total Gas, ICICI Bank, ICICI Securities, PTC India, Coal India, Indian Hotels, JK Tyre & Industries, Reliance Capital, Indigo, ONGC, Adani Green Energy, Canara Bank, Zydus Lifesciences, BPCL, Power Grid, HDFC Life जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Adani Enterprises प्रमोटर इकाई एस बी अदानी फैमिली ट्रस्ट ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्‍शन के जरिए 2300 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर कंपनी में 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर या 1.57% हिस्सेदारी बेची है. हिस्सेदारी बिक्री की राशि 4,140 करोड़ रुपये थी. एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट की ओर से गौतम एस अडानी और राजेश एस अडानी के पास मार्च 2023 तक कंपनी में 59.13 करोड़ शेयर या 51.87% हिस्सेदारी थी. सिर्फ 3 महीने में 100% से 239% रिटर्न देने वाले शेयर, अपने दम पर बाजार को पहुंचा दिया नई ऊंचाई पर, आपने किसी में किया है निवेश Tata Communications टाटा ग्रुप की कंपनी ने अमेरिका स्थित कैलेरा इंक का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्रिटेन, डोमिनिकन गणराज्य, मैक्सिको, अफ्रीका और कनाडा में सहायक कंपनियां हैं. मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने वाली कलीरा, टाटा कम्युनिकेशंस को वैश्विक स्तर पर अपने CPaaS व्यवसाय का विस्तार करने का सीधा अवसर देगी. यह अधिग्रहण 6-9 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है. Adani Total Gas अडानी ग्रुप और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज की संयुक्त उद्यम अडानी टोटल गैस लिमिटेड अगले 8-10 साल में गैस डिस्‍ट्रीब्‍यूशन के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी. अडानी टोटल गैस की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहनों के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों एवं उद्योगों को पाइप से गैस पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर अगले 8 से 10 साल में 18,000 करोड़ रुपये से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाएगा. IT vs Bank: आईटी और बैंक शेयर लंबी अवधि में रहे हैं ‘रिटर्न मशीन’, लेकिन अभी किस सेक्टर बनेगा ज्यादा पैसा ICICI Bank, ICICI Securities आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लिस्टिंग समाप्त करने और इसके बाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. आईसीआईसीआई बैंक प्रवर्तित आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देश की अग्रणी खुदरा इक्विटी फ्रेंचाइजी, वित्तीय उत्पादों की वितरक और निवेश बैंक है. कंपनी ने मई, 1995 में परिचालन शुरू किया था. PTC India पीटीसी इंडिया के शेयरधारकों ने कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद पर राजीव कुमार मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. शेयर बाजार को दी गयी सूचना के अनुसार शेयरधारकों ने 28 जून को हुई सातवीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में मिश्रा को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रस्ताव के पक्ष में 77.71 फीसदी मत और प्रस्ताव के खिलाफ 22.29 फीसदी वोट पड़े. Coal India कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि देश में कोयले की कीमत स्थिरता के लिए कंपनी को आगे भी सरकारी कंपनी रहना चाहिए. उन्होंने भविष्य में कोयले की कीमत के लिए वैकल्पिक विधि अपनाने की भी सलाह दी. अग्रवाल ने कहा कि सभी उद्यमों का पैसा कमाना ही एकमात्रा उद्देश्य नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के तौर पर कोल इंडिया की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि कोयला उत्पादन के लाभ जनता को भी मिलें. Indian Hotels इंडियन होटल्स कंपनी लि. (आईएचसीएल) ने जम्मू में विवांता ब्रांड के तहत अपना पहला होटल खोले जाने की घोषणा की है. इंडियन होटल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत चटवाल ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही कंपनी की अब जम्मू में मौजूदगी हो गयी है; इस होटल के साथ आईएचसीएल के पास जम्मू-कश्मीर में पांच होटल होंगे, जिनमें से एक निर्माणाधीन है. कंपनी के श्रीनगर और कटरा में भी होटल हैं.