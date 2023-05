Adani Enterprises के शेयर में 17% का उछाल, कई स्टॉक्स में अपर-सर्किट, मार्केट कैप 10 हजार करोड़ के पार

Adani Enterprises Share Price: शुक्रवार को अडानी समूह की शेयरों में मार्केट खुलते ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत आज 15% फीसदी बढ़कर 2244.85 रुपये हो गई. गौरतलब है कि शुक्रवार को अडानी मामले की जांच के लिए बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि स्टॉक प्राइस में बढ़त देखने को मिल सकती है. पैनल ने कहा है कि पहली नजर में स्टॉक में हेराफेरी का उसे कोई सबूत नहीं मिला है. यही नहीं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की रिपोर्ट में भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है. अडानी ग्रुप के इन कंपनियों में बढ़त अडानी एंटरप्राइजेज के अलावा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के शेयर लगभग 10 फीसदी बढ़कर 752.55 रुपये, अडानी पावर के शेयर 5 फीसदी उछलकर 248 रुपये, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 5 फीसदी बढ़कर 825.35 रुपये, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 5 फीसदी बढ़कर 942.4 रुपये, अदानी टोटल गैस के शेयर 5 फीसदी बढ़कर 721.35 रुपये, अडानी विल्मर के शेयर 10 फीसदी बढ़कर 444.4 रुपये, NDTV के शेयर 5 फीसदी बढ़कर 186.45 रुपये, अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 6.41 फीसदी बढ़कर 429.25 रुपये और ACC के शेयर 5.23 फीसदी बढ़कर 1820.05 रुपये हो गए. Also Read: Debt Funds: घट रही महंगाई के बीच डेट फंड्स का कमबैक, इक्विटी की चमक कुछ फीकी, निवेशकों के लिए क्‍या है मायने? मार्केट कैप बढ़ने से लगा अपर सर्किट दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों ने ज्वाइंट मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बढ़ने के साथ अपर सर्किट लगा दिया. इसकी तुलना में, एनएसई निफ्टी निफ्टी 50 97.75 अंक या 0.54 फीसदी बढ़कर 18,301.15 पर और बीएसई सेंसेक्स 239.59 अंक या 0.39 फीसदी बढ़कर 61,969.27 पर पहुंच गया. निफ्टी 50 इंडेक्स पर अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे. 24 जनवरी को रिपोर्ट प्रकाशि शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप का शेयर 80 फीसदी तक गिर गए और अडानी ग्रुप का मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. इस घटना के बाद से गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने निवेशकों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं.