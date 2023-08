Stocks in News: फोकस में रहेंगे Adani Green, Coal India, Hindalco, Tata Chemicals समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 8 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Green, Coal India, Hindalco, Tata Chemicals, India Cements, Torrent Pharma, IOC, Max Healthcare, Emami, Zen Tech, Godrej Consumer Products, Gland Pharma, Gati, Adani Ports, Oil India, Aarti Industries, Happiest Minds, IRCON, Phoenix Mills, Prestige Estates Projects, Utkarsh Small Finance Bank and Windlas Biotech जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Coal India, Hindalco के नतीजे आज आज यानी 8 अगस्‍त 2023 को Coal India और Hindalco Industries के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Adani Ports, Oil India, Aarti Industries, Happiest Minds, IRCON, Phoenix Mills, Prestige Estates Projects, Utkarsh Small Finance Bank और Windlas Biotech के भी नतीजे आज आएंगे. Adani Green कतर के सरकारी संपत्ति कोष कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) ने अडानी ग्रीन एनर्जी में करीब 50 करोड़ डॉलर में 2.5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है. इंडस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी आ रही है. अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) के बाद ग्रुप की कंपनी में पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी संचालन केंद्रित (ईएसजी) फंड का यह दूसरा निवेश है. इससे पहले, 2020 में, क्यूआईए ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सब्सिडियरी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था. Torrent Pharma टॉरेंट फार्मा का जून तिमाही में मुनाफा 7 फीसदी बढ़कर 378 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 354 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में दवा कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आमदनी बढ़कर 2,591 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,347 करोड़ रुपये थी. घरेलू बाजार में सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्‍यू 14.5 फीसदी बढ़कर 1,426 करोड़ रुपये रहा. Tata Chemicals टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स का जून तिमाही में मुनाफा 9.67 फीसदी घटकर 532 करोड़ रुपये रह गया. टाटा केमिकल्स ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 589 करोड़ रुपये था. समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 5.58 फीसदी बढ़कर 4218 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3,995 करोड़ रुपये थी. India Cements इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को जून तिमाही में 73.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. इसका मुख्य कारण विक्रय मूल्य कम होना और वॉल्‍यूम में कमी है. कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 83.83 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 5.12 फीसदी घटकर 1,436.74 करोड़ रुपये रह गयी, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,514.35 करोड़ रुपये थी. IOC सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल का सेवा विस्तार दिया है. एक आधिकारिक आदेश में 4 अगस्त को कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा विस्तार देने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख यानी एक सितंबर, 2023 से अगले एक साल यानी 31 अगस्त, 2024 तक, या इस इस पद पर नियमित अधिकारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी.