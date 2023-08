गौतम अडानी की बड़ी डील: अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज का किया टेकओवर, 5000 करोड़ में हुआ सौदा, शेयर में 5% उछाल

Adani Group News: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हाथ मिलाकर अंबुजा अपनी बाजार मौजूदगी का विस्तार करेगी, प्रोडक्‍ट पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा.

Adani Group: अंबुजा सीमेंट ने गुजरात की सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है. (Reuters)