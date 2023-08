Investment Tips: 1 लाख के निवेश पर 3 से 4 हफ्ते में होगा 18000 रु का फायदा, शॉर्ट टर्म में 10%–18% रिटर्न पाने का मौका

Short Term Investment: कुछ शेयर टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं. उनमें हाल फिलहाल में ब्रेकआउट देखने को मिला है और वे दलंग लगाने को तैयार हैं.

Stock Tips: बाजार में कुछ ऐसे शेयर हैं जो मजबूत सेंटीमेंट के चलते 1 महीने में हाई रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं. (pixabay)

Stocks Idea For Short Term: शेयर बाजार अपने आलटाइम हाई पर पहुंचने के बाद वोलेटाइल बना हुआ है. बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि बीते दिनों की रैली में बहुत से शेयर महंगे भी हो चुके हैं. एक्सपर्ट भी निवेशकों से अभी सिर्फ क्वालिटी और सही वैल्युएशन वाले स्टॉक में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं. अगर आप भी कुछ ऐसे ही शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खोज रहे हैं तो अच्छा मौका है. कुछ शेयर टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं. उनमें हाल फिलहाल में ब्रेकआउट देखने को मिला है. इनमें अगले 3 से 4 हफ्ते में हाई डबल डिजिट में रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ऐसे 4 शेयरों की लिस्ट दी है. इनमें Adani Power, JK Paper, Computer Age Management Services और Khadim India शामिल हैं. इनमें अगले 3 से 4 हफ्ते में 18 फीसदी तक रिटर्न का अनुमान है. Jio Financial Services Listing: जियो फाइनेंशियल का शेयर 265 रुपये पर लिस्ट, दूसरी सबसे बड़ी NBFC के रूप में डेब्‍यू Adani Power CMP: 304 रुपये

Buy Range: 300-294 रुपये

Stop loss: 280 रुपये

Upside: 11%–14% वीकली चार्ट पर अडानी पावर ने 288 के लेवल के आस पास मल्‍टीपल रेजिस्‍टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर अभी राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है. इसने हाल ही में चैनल के लोअर बैंड पर सपोर्ट हासिल किया है और अब ऊपर की ओर मूव करने को तैयार है. अभी शेयर अपने 20, 50, 100 और 200 दिनों के की एवरेज के पार ट्रेड कर रहा है जो अच्‍छे संकेत हैं. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 331-340 का लेवल टच कर सकता है. Pyramid Technoplast के IPO में ब्रोकरेज ने दी Avoid रेटिंग, लेकिन GMP पॉजिटिव, कंपनी के साथ क्‍या है Good और Bad JK Paper CMP: 368 रुपये

Buy Range: 362-354 रुपये

Stop loss: 340 रुपये

Upside: 10% –16% वीकली चार्ट पर जेके पेपर ने 358 के लेवल के आस पास फालिंग चैनल पैटर्न के पार ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 396-415 का लेवल टच कर सकता है. Computer Age Management Services CMP: 2540 रुपये

Buy Range: 2500-2450 रुपये

Stop loss:2335 रुपये

Upside: 11% –15% वीकली चार्ट पर CAMS ने 2430 के लेवल के आस पास डीसेंडिंग ट्राएंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर डेली चार्ट पर हायर हाई लो का पैटर्न बना रहा है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 2755-2850 का लेवल टच कर सकता है. Khadim India CMP: 272 रुपये

Buy Range: 265-259 रुपये

Stop loss:248 रुपये

Upside: 11% –18% Khadim India ने वीकली चार्ट पर 250 के लेवल के आस पास से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर को 215 के लेवल पर मिड टर्म सपोर्ट है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 291-310 का लेवल टच कर सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)