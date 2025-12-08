Aequs IPO : ये स्टॉक लिस्टिंग पर दे सकता है 32 से 35% रिटर्न, आज फाइनल होगा शेयर अलॉटमेंट

Aequs IPO Share Allotment Today : एयरोस्पेस और कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी एक्यूस (Aequs) के आईपीओ (IPO) में आज सफल निवेशकों को शेयर अलॉट होने जा रहे हैं. फिलहाल आईपीओ बंद होने के बाद ग्रे मार्केट में इसके अनलिस्‍टेड शेयरों का भाव ऊंचा बना हुआ है. इस आईपीओ (Aequs IPO) को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया और यह करीब 104 गुना सब्‍सक्राइब हुआ. मजबूत लिस्टिंग की उम्‍मीद को देखते हुए आवेदकों को अब शेयर अलॉटमेंट का इंतजार होगा. आप अपना स्‍टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.

104 गुना हुआ था सब्‍सक्राइब

एक्यूस के आईपीओ (IPO) को निवेशकों की ओर से बंपर रिस्‍पांस मिला था. यह आईपीओ ओवरआल 104.30 गुना सब्सक्राइब हुआ है. कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को 37.86 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. इसे रिटेल कैटेगरी में 81.03 गुना बोली मिली है. एनआईआई कैटेगरी में यह 83.61 गुना सब्‍सक्राइब हुआ और क्यूआईबी कैटेगरी में 122.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला.

ग्रे मार्केट में प्रीमियम 32% हुआ

ग्रे मार्केट में इस इश्यू को लेकर क्रेज देखने को मिला है. कंपनी के अनलिस्टेड स्‍टॉक ग्रे मार्केट में अभी 40 रुपये बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं. यह अपर प्राइस बैंड 124 रुपये के लिहाज से 32 फीसदी प्रीमियम है. यही ट्रेंड रहा तो 10 दिसंबर 2025 को शेयर लिस्टिंग (stock market listing) पर 32 से 35 फीसदी के बीच रिटर्न दे सकता है.

BSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले BSE की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

‘Issue Type’ में ‘Equity’ चुनें.

‘Issue Name’ की ड्रॉपडाउन लिस्ट से ‘Aequs Limited’ सेलेक्ट करें.

अपना Application Number या PAN नंबर दर्ज करें.

कैप्चा को वेरिफाई करें और ‘Search’ पर क्लिक करें.

NSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

NSE के IPO एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेज nseindia.com/invest/check-application-status पर जाएं.

वहां ‘Equity and SME IPO Bid Details’ पर क्लिक करें.

लिस्ट में से ‘Aequs Limited’ चुनें.

Application Number और PAN जैसी डिटेल्स भरें.

सबमिट करने पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिखेगा.

रजिस्ट्रार Kfin Technologies की वेबसाइट से चेक करें

Kfin Technologies की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

ipostatus.kfintech.com/

फिर ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम ‘Aequs Limited’ टाइप करें.

PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP ID/Client ID या बैंक अकाउंट नंबर में से कोई एक जानकारी भरें.

फिर ‘Search’ बटन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानें.

Aequs IPO : फाइनेंशियल

FY25 में कंपनी की कुल आय में 3% कमी आई. FY24 से FY25 के बीच PAT में 619% की बड़ी गिरावट आई. 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की स्थिति की बात करें तो कंपनी की कुल संपत्ति 2,134.35 करोड़ रुपये है. कुल आय 565.55 करोड़ रुपये है. जबकि नेट लॉस 16.98 करोड़ रुपये है. EBITDA 84.11 करोड़ रुपये है.

कंपनी की नेट वर्थ बढ़कर 796.04 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 200.43 करोड़ रुपये रिजर्व और सरप्लस शामिल है. लेकिन, कुल कर्ज बढ़कर 533.51 करोड़ रुपये हो गया है. FY25 के अंत में यह 437.06 करोड़ रुपये था. FY24 में यह 291.88 करोड़ रुपये था.

