Stocks in News: फोकस में रहेंगे Airtel, HUL, JSW Steel, Tech Mahindra समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bharti Airtel, HUL, JSW Steel, Tech Mahindra, City Union Bank, SBI Life Insurance, BLS International, Aditya Birla Capital, Dish TV, Aavas Financiers, Parag Milk Foods, ICICI Prudential, Godrej Properties, Sapphire Foods India, Navin Fluorine जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Bharti Airtel टेलीकॉम प्रमुख Bharti Airtel ने एयरटेल बिजनेस में अपनी लीडीरशिप टीम में बदलाव की घोषणा की है. अजय चितकारा ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है और वह अगस्त के तीसरे सप्ताह तक कंपनी में बने रहेंगे. नतीजतन, एयरटेल बिजनेस तीन बिजनेस और चैनल सेगमेंट के रूप में काम करेगा. वैश्विक कारोबार का नेतृत्व वाणी वेंकटेश, घरेलू कारोबार का नेतृत्व गणेश लक्ष्मीनारायणन और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर का नेतृत्व आशीष अरोड़ा करेंगे. Bank Stocks: बैंकिंग सेक्‍टर को अट्रैक्टिव बना रही हैं ये 5 बड़ी वजहें, निवेश के लिए चुनें 5 बेस्‍ट स्‍टॉक HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के चेयरमैन नितिन परांजपे ने कहा कि मूल कंपनी यूनिलीवर को दी जाने वाली रॉयल्टी बढ़ाकर 3.45 फीसदी करने का फैसला विस्तृत चर्चा और जांच-परख के बाद किया गया है. एचयूएल ने साल की शुरुआत में मूल कंपनी यूनिलीवर पीएलसी को दी जाने वाली रॉयल्टी 2.65 फीसदी से बढ़ाकर कुल कारोबार का 3.45 फीसदी करने का फैसला किया था. यह फैसला 3 साल में फेजवाइज लागू किया जाएगा. JSW Steel एनसीएलटी द्वारा विलय की योजना को मंजूरी मिलने के बाद, जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट, वर्धमान इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास उक्त आदेश दायर किया. योजना 26 जून से प्रभावी हो गई है. इसके अनुसार जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट और वर्धमान इंडस्ट्रीज का जेएसडब्ल्यू स्टील की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स के साथ विलय हो गया है और प्रभावी डेट से अस्तित्व समाप्त हो गया है. Stock Tips: 30 दिन में 1 लाख निवेश पर 28 हजार तक हो सकता है मुनाफा, कहां मिलेगा इतना हाई रिटर्न? Tech Mahindra टेक महिंद्रा की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी LCC फ्रांस SARL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी EURL LCCUK अल्जीरी के साथ SARL Djazatech में अपनी 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हिस्सेदारी बिक्री लेनदेन 10 जुलाई, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है. City Union Bank City Union Bank को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है. SBI Life Insurance भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वामीनाथन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद स्वामीनाथन जानकीरमन ने 26 जून से जीवन बीमा कंपनी SBI Life Insurance के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है. वह भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक थे.