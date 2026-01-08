scorecardresearch
Amagi Media के आईपीओ का प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये प्रति शेयर तय, 13 जनवरी को खुलेगा 1,788 करोड़ का इश्यू

IPO : अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ 13 जनवरी को खुल रहा है. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये प्रति शेयर तय किया है. क्लाउड-आधारित एसएएएस कंपनी अमागी मीडिया लैब्स के आईपीओ का साइज 1,788 करोड़ रुपये है.

Sushil Tripathi
Amagi Media Labs : यह एसएएएस कंपनी ‘क्लाउड-नेटिव’ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मीडिया कंपनियों को दर्शकों से जोड़ती है. (Pixabay)

Amagi Media Labs IPO Details : अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ 13 जनवरी को खुलने जा रहा है. कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये प्रति शेयर तय किया है. क्लाउड-आधारित एसएएएस कंपनी अमागी मीडिया लैब्स के आईपीओ का साइज 1,788 करोड़ रुपये है. आईपीओ में 16 जनवरी 2026 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है. 19 जनवरी को शेयर अलॉट होंगे, जबकि 21 जनवरी को कंपनी के स्टॉक बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे. एंकर निवेशक 12 जनवरी को बोली लगा पाएंगे.

आईपीओ के बारे में 

अमागी मीडिया लैब्स की योजना आईपीओ (IPO) के जरिए 1,788 करोड़ रुपये जुटाने की है. प्रस्तावित आईपीओ में 816 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. जबकि 972.6 करोड़ रुपये के 2.7 करोड़ शेयर, ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे. इससे कुल शेयर की राशि 1,788.6 करोड़ रुपये बैठती है.

कंपनी के बारे में 

अमागी मीडिया लैब्स, रेवेन्यू के हिसाब से भारत की टॉप 50 सूचीबद्ध मीडिया एवं मनोरंजन कंपनियों में से 45 फीसदी से अधिक कंपनियों के साथ काम करती है. यह एसएएएस कंपनी ‘क्लाउड-नेटिव’ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मीडिया कंपनियों को दर्शकों से जोड़ती है, जिससे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन एवं डिजिटल मंच पर वीडियो सामग्री की ‘डिलीवरी’ और मॉनेटाइजेशन संभव हो पाता है. 

कंपनी के फाइनेंशियल

फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू, खर्च और घाटा : 724.72 करोड़ रुपये, 1,039.59 करोड़ रुपये और 321.27 करोड़ रुपये रहा.

फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू, खर्च और घाटा : 942.24 करोड़ रुपये, 1,179.18 करोड़ रुपये और 245 करोड़ रुपये रहा.

फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू, खर्च और घाटा : 1,223.31 करोड़ रुपये, 1,274.85 करोड़ रुपये और 68.71 करोड़ रुपये रहा. 

फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने में कंपनी का रेवेन्यू, खर्च और मुनाफा (PAT) : 733.93 करोड़ रुपये, 722.28 करोड़ रुपये और 6.47 करोड़ रुपये रहा. 

IPO लीड मैनेजर्स और रजिस्ट्रार 

लीड मैनेजर्स : Kotak Mahindra Capital Co. Ltd., Citigroup Global Markets India Pvt. Ltd., Goldman Sachs (India) Securities Pvt. Ltd., IIFL Capital Services Ltd., Avendus Capital Pvt. Ltd. 

रजिस्ट्रार : MUFG Intime India Pvt. Ltd.

(Disclaimer: यहां आईपीओ के बारे में जानकारी दी गई है. यह किसी तरह से निवेश की सलाह नहीं है. ना ही यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेशके पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

