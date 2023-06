Stocks in News: फोकस में रहेंगे Axis Bank, Hero MotoCorp, HCL, M&M समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आजकुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 15 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Axis Bank, Hero MotoCorp, Fortis Healthcare, HCL Technologies, Tega Industries, SJVN, REC, D-Link India, M&M, AAVAS Financiers, Indian Overseas Bank, Sangam (India), KFin Tech, KRBL, FDC जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Axis Bank मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्‍लोबल प्राइवेट इन्‍वेस्‍टमेंट फर्म Bain Capital द्वारा प्राइवेट सेक्‍टर के लेंडर Axis Bank में 267 मिलियन डॉलर तक की हिस्सेदारी बेचने की संभावना है. हिस्सेदारी की बिक्री 964-977.70 रुपये प्रति शेयर के ऑफर प्राइस रेंज में होने की संभावना है. Hero MotoCorp हीरो मोटोकॉर्प ने नई Xtreme 160R 4V लॉन्च कर दी है. नई एक्सट्रीम 160आर देश भर में हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में तीन वेरिएंट स्टैंडर्ड, कनेक्टेड 2.0 और प्रो वेरिएंट में अपसाइड डाउन फोर्क्स के साथ उपलब्ध होगी. Fortis Healthcare सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर में पैसे की हेराफेरी और इसे छिपाने के लिए गलतबयानी के मामले में 4 कंपनियों को 15 दिन के अंदर 4.56 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा है. बाजार नियामक सेबी ने फोर्टिस ग्लोबल हेल्थकेयर, आरएचसी फाइनेंस, शिमल हेल्थकेयर और एएनआर सिक्योरिटीज को नोटिस भेजने के साथ ही कहा है कि तय समय के अंदर रुपये जमा नहीं होने पर इन कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी. HCL Technologies IT सेवा कंपनी और Google क्लाउड ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है ताकि एंटरप्राइजेज को जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाने में मदद मिल सके. साथ ही Google क्लाउड की जनरेटिव AI तकनीकों द्वारा संचालित संयुक्त समाधान विकसित किया जा सके. एचसीएल टेक के एआई प्लेटफॉर्म और सॉल्‍यूशंस इसमें गूगल क्लाउड के एंटरप्राइज जेनेरेटिव एआई प्रोडक्‍ट्स और सर्विसेज के फुल सूइट का उपयोग करेंगे. Tega Industries नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने निहाल फिस्कल सर्विसेज (NFSPL), टेगा इंडस्ट्रीज के प्रमोटर, मरुधर फूड एंड क्रेडिट (MFCL) और MM ग्रुप होल्डिंग्‍स के बीच कंपोजिट स्‍कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. ये सभी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं. इस अप्रूवल के साथ, MFCL का NFSPL में मर्जर हो जाएगा. टेगा में MFCL की संपूर्ण शेयरधारिता (1.96% इक्विटी) NFSPL को ट्रांसफर हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप NFSPL के पास टेगा में 57.05% हिस्सेदारी होगी. SJVN कंपनी ने राज्य में 5,000 मेगावाट रिन्‍यूवेबल एनर्जी प्रोजेक्‍ट्स के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ, कंपनी के पास अब 54,065 मेगावाट का परियोजना पोर्टफोलियो है. REC कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए इंटरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बोर्ड के सदस्य 24 जून को बैठक करेंगे. D-Link India दिग्‍गज निवेशक आशीष कचोलिया ने खुले बाजार के लेनदेन के माध्यम से प्रति शेयर 227.91 रुपये की औसत कीमत पर नेटवर्किंग उत्पाद निर्माता D-Link India में 3.69 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं. आशीष कचोलिया ने 7 जून को भी 228.5 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर 1.94 लाख शेयर बेचे थे, जबकि मार्च 2023 तक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 2.11% या 7.5 लाख शेयर थी.