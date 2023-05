Bajaj Auto FY23Q4 result: नेट प्रॉफिट 2.5% गिरकर 1433 करोड़ रहा, लेकिन रेवेन्यू में 12% का उछाल

Bajaj Auto FY23Q4 result: देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Limited) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023 के चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है. बजाज ऑटो का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 1433 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 1469 करोड़ रुपये की तुलना में 2.5 फीसदी कम है. वहीं, बजाज ऑटो का जनवरी-मार्च की अवधि में रेवेन्यू 12 फीसदी बढ़कर 8905 करोड़ हो गया है. पिछले साल, इसी अवधि में कंपनी ने 7975 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था. ऑपरेशनल प्रॉफिट 26% बढ़ा कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उसका आपरेशनल प्रॉफिट (Revenue From Operation) 26 फीसदी बढ़कर 1,718 करोड़ हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में आंकड़ा 1,365 करोड़ था. दूसरी तरफ, कंपनी की FY23Q4 रेवेन्यू बढ़ी है लेकिन तिमाही आधार (QoQ) पर यानी अक्टूबर-दिसंबर अवधि में रेवेन्यू 4 फीसदी गिरकर 9315 करोड़ रहा है. Delhi Liquor Scam: सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पहली बार आया मनीष सिसोदिया का नाम, पत्नी की तबीयत बिगड़ी प्रति शेयर 140 रुपये डिविडेंड का एलान कंपनी के नतीजे जारी करने के बाद बताया गया कि घरेलू बाजार में उसकी मोटरसाइकिल की अच्छी बिक्री हुई है, जिससे इस वित्त वर्ष 2023 की आखिरी तिमाही में उसका राजस्व बढ़ा है. कंपनी के पल्सर मॉडल की मांग सबसे ज्यादा रही है. इसके अलावा कंपनी के तिपहिया वाहनों की भी खूब बिक्री हुई है. महामारी के बाद पहली बार कंपनी के तिपहिया वाहनों की बिक्री की संख्या 1 लाख यूनिट के पार हो गई है. अच्छे नतीजों के बाद बजाज ऑटो बोर्ड ने प्रत्येक शेयर पर 140 रुपये डिविडेंड का एलान किया है.