Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bajaj Finserve, Adani Transmission, IOC, ITC, ACC, ONGC, IEX, Airtel, Ujjivan SFB, Netweb Tech, Birla Soft, Indian Bank, Marico, Nestle, NDTV, Bank of India, M&M Financial, Chalet Hotels, DCB Bank, Equitas SFB, Exide, Nazara Technologies, Piramal Enterprises, RITES, Route Mobile, SBI Cards, Star Health जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है.

IOC, Marico के नतीजे आज

आज यानी 28 जुलाई को Indian Oil Corporation और Marico गके तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा Bank of India, M&M Financial, DCB Bank, Equitas SFB, Exide, Fino Payments Bank, KFin Tech, Laxmi Organic, Nazara Technologies, Piramal Enterprises, RITES, Route Mobile, SBI Cards और Star Health के भी नजीजे आएंगे.

Bajaj Finserve

बजाज फिनसर्व का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 48 फीसदी बढ़कर 1,943 करोड़ रुपये रहा है. मार्जिन और एसेट्स मेंबढ़ोतरी से मुनाफा बढ़ा है. बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की वित्तीय सेवा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है. लाभ वृद्धि के मामले में सबसे आगे ग्रुप की प्रमुख कंपनी बजाज फाइनेंस रही. इसका मुनाफा जून तिमाही में 32 फीसदी बढ़कर 3,437 करोड़ रुपये रहा.

Adani Transmission

अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस कर दिया गया है. कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कंपनी का नाम 27 जुलाई, 2023 से अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड किया गया है. इस बारे में कंपनी पंजीयक से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है. कंपनी 14 राज्यों में उपस्थिति के साथ देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है.

ITC

आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने कहा कि अलग होने वाले होटल कारोबार का बहीखाता मजबूत होगा और वह कर्ज-मुक्त भी होगा. पुरी ने विश्लेषकों के साथ चर्चा में कहा कि होटल कारोबार के लिए अलग कंपनी गठित होने के बाद वह जरूरत होने पर कर्ज, इक्विटी या रणनीतिक निवेशकों से पूंजी जुटा पाएगी.

ACC

एसीसी लिमिटेड का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना होकर 466.14 करोड़ रुपये पहुंच गया. लाभ बढ़ने का मुख्य कारण वॉल्‍यूम में बढ़ोतरी, ईंधन की कीमत में नरमी और परिचालन दक्षता में सुधार है. बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 227.35 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. जून तिमाही में कुल परिचालन आय 5,201.11 करोड़ रुपये रही. कंपनी की कुल आय पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,460.42 करोड़ रुपये रही थी.

ONGC

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम एवं गैस कंपनी ओएनजीसी अनुबंधों से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए घोषित एकमुश्त विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास-2’ को लागू करने में जुट गई है. समाधान योजना के तहत 30 अप्रैल के पहले या उस तारीख तक अदालती आदेश पारित हो चुके मामलों में बकाया राशि के 85 फीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि 31 जनवरी तक या उसके पहले आए मध्यस्थता निर्णयों के मामलों में 65 फीसदी राशि का भुगतान होगा.