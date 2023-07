Stocks in News: फोकस में रहेंगे BoB, Maruti, Paytm, Tata Motors, SBI समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bank of Baroda, Maruti Suzuki, Paytm, Hero Motocorp, Tata Motors, SBI, NTPC, Coal India, Indian Bank, TVS Motors, Hindustan Copper, PTC India, Ajanta Pharma जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Bank of Baroda सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपनी क्रेडिट कार्ड कारोबार शाखा – बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है. इस समय कंपनी में 100 फीसदी स्वामित्व बीओबी के पास है. एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा कि बीओबी ने एक रणनीतिक निवेशक को शामिल करने के मकसद से 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' जारी किया है और यह प्रक्रिया एक साल में पूरी होने की उम्मीद है. Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर दो फीसदी बढ़कर 1,59,418 यूनिट हो गई है. एमएसआई ने जून, 2022 में 1,55,857 इकाई थोक बिक्री की थी. कंपनी ने कहा कि पिछले महीने यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 1,33,027 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 1,22,685 इकाई थी. ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री पिछले साल जून में 14,442 इकाई से मामूली गिरावट के साथ 14,054 इकाई रह गई. Paytm पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने ग्राहकों को लोन प्रोडक्‍ट और अन्य वित्तीय सेवाएं देने के लिए रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ करार किया है. कंपनी ने जारी बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत श्रीराम फाइनेंस के उत्पाद पेटीएम पर उपलब्ध होंगे, जिससे डिजिटल मंच के कारोबार में लोन सुविधाएं भी जुड़ जाएंगी और इससे वित्तीय समावेशन भी होगा. Hero Motocorp दोपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प 3 जुलाई से मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की कीमत में लगभग 1.5 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की. कंपनी ने कहा कि लागत मूल्य में बढ़ोतरी एवं कई कारकों से कीमत में यह बढ़ोतरी की जा रही है. कंपनी ने कहा कि मूल्य अलग-अलग मॉडल व बाजार के आधार पर तय की जाएगी. इससे पहले अप्रैल में भी हीरो मोटोकॉर्प ने दोपहिया वाहनों की कीमत दो फीसदी तक बढ़ाई थी. Tata Motors टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री जून में सालाना आधार पर एक फीसदी ग्रोथ के साथ 80,383 इकाई हो गई. कंपनी ने जून, 2022 में 79,606 वाहनों की बिक्री की थी. घरेलू यात्री वाहन बिक्री पांच फीसदी बढ़ोतरी के साथ (इलेक्ट्रॉनिक वाहन समेत) 47,235 इकाई रही, जो जून, 2022 में 45,197 इकाई थी. SBI भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोडवंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त करने की घोषणा की. कोडवंती ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा का स्थान लिया है, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था. देश के सबसे बड़े बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि कामेश्वर राव कोडवंती अगस्त 1991 से एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव है.