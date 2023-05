Stocks to Buy: बाजार में 3 से 4 हफ्ते के लिए लगाना है पैसे, ये 4 शेयर दे सकते हैं 12-14% रिटर्न, चेक करें लिस्ट

Best Stocks to Buy: हाल फिल्हाल में कुछ शेयर लंबे समय तक एक दायरे में फंसे रहने के बाद बाहर निकले हैं. अब इनमें रैली आने की उम्मीद है.

Stocks to Buy: कुछ शेयर मजबूत फंडामेंटल के चलते 30 दिनों में डबल डिजिट में रिटर्न दे सकते हैं.

Stocks Idea For Short Term: अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हें और आप उस बाजार में 3 से 4 हफ्ते या 1 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कमाई का मौका है. कुछ शेयर टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं. उनमें हाल फिलहाल में ब्रेकआउट देखने को मिला है. लंबे समय तक दायरे में फंसे रहने के बाद ये शेयर अब तेजी दिखाने को तैयार हैं. इनमें अगले 3 से 4 हफ्ते में डबल डिजिट में रिटर्न मिल सकता है. यानी कम समय में पैसा लगाकर आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ऐसे 4 शेयरों की लिस्ट दी है. इनमें Bata India, PI Industires, HCL Technologies और Trent Ltd. शामिल हैं. फिलहाल शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव जारी है. एक्सपर्ट भी निवेशकों को सतर्क रहकर क्‍वालिटी बॉइंग की सलाह दे रहे हैं. SME IPO में निवेशक खूब कर रहे हैं कमाई, साल 2023 में 20% शेयर बन गए मल्‍टीबैगर, क्‍यों हैं इसकी इतनी ज्‍यादा डिमांड Bata India CMP: 1580 रुपये

Buy Range:1560-1530 रुपये

Stop loss: 1480 रुपये

Upside: 8%–11% बाटज्ञ इंडिया के शेयर ने डेली चार्ट पर 1550 के लेवल से राउड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत है. शेयर अभी अपने 20, 50 और 100 डेली SMA के पार ट्रेड कर रहा है जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है. डेली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है और खरीदारी के संकेत दे रहा है. शेयर जल्‍द ही 1675-1710 का लेवल दिखा सकता है. PI Industires CMP: 3497 रुपये

Buy Range: 3480-3412 रुपये

Stop loss: 3255 रुपये

Upside: 11%–14% PI Industires ने वीकली चार्ट पर 3320 के लेवल से फालिंग चैनल का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत है. स्‍टॉक ने ब्रेकआउट एरिया के अपर बैंड को रीटेस्‍ट किया है और यह बाउंसबैक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है और खरीदारी के संकेत दे रहा है. शेयर जल्‍द ही 3830-3920 का लेवल दिखा सकता है. M&M: दिग्गज ऑटो शेयर में 20-22% रिटर्न पाने का मौका, निवेशकों को क्यों लगाना चाहिए पैसे? HCL Technologies CMP: 1137 रुपये

Buy Range: 1130-1108 रुपये

Stop loss: 1090 रुपये

Upside: 6%–12% HCL Tech ने वीकली चार्ट पर 1105 के लेवल से फालिंग चैनल का ब्रेकआउट किया है. यह अपट्रेंड का मजबूत संकेत दिखा रहा है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत है. शेयर अभी अपने 20, 50, 100 और 200 डेली SMA के पार ट्रेड कर रहा है जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है और खरीदारी के संकेत दे रहा है. शेयर जल्‍द ही 1185-1250 का लेवल दिखा सकता है. Trent Ltd CMP: 1530 रुपये

Buy Range: 1515-1485 रुपये

Stop loss: 1438 रुपये

pside: 8%–12% TRENT ने वीकली चार्ट पर 1520-1525 के लेवल के बीच से मल्‍टीपल रेजिस्‍टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत है. शेयर अभी अपने 20, 50, 100 और 200 डेली SMA के पार ट्रेड कर रहा है जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है और खरीदारी के संकेत दे रहा है. शेयर जल्‍द ही 1625-1685 का लेवल दिखा सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)