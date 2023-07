Stocks in News: फोकस में रहेंगे JSW Steel, Maruti, Paytm, Adani Wilmar समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइम मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bank of India, IOC, JSW Steel, Maruti Suzuki, Macrotech Developers, Paytm, Adani Wilmar, Marico, Prestige Estates Projects, Biocon, KEC International, Tata Power Company, Zomato, RPP Infra Projects, Ujjivan Small Finance Bank, Asian Paints, DCB Bank, Bajaj Auto जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. बाजार में इन 5 म्यूचुअल फंड्स के 30 साल पूरे, रिटर्न चार्ट पर बने बादशाह, पैसा लगाने वालों की खूब बढ़ाई दौलत Bank of India सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 668.17 करोड़ रुपये के डिविडेंड का भुगतान किया है. बैंक ने बयान में कहा कि बीओआई के निदेशक मंडल की ओर से 30 मई, 2023 को दो रुपये प्रति इक्विटी शेयर (20 प्रतिशत) का डिविडेंड किया गया था. इसका भुगतान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित है. बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में 18.15 फीसदी बढ़कर 4,023 करोड़ रुपये हो गया. IOC देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) राइट्स इश्यू जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रही है. आईओसी ने एक सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल की सात जुलाई को होने वाली बैठक में राइट्स इश्यू के जरिये पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इस पूंजी का इस्तेमाल विभिन्न परियोजनाओं में करने की तैयारी है. इस तेल वितरक कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार सरकार इस राइट्स इश्यू को खरीदकर नई पूंजी डाल सकती है. HDFC Bank: सस्‍ते वैल्‍युएशन पर है यह कंपाउंडिंग मशीन, कमाई का अच्‍छा मौका, 2110 रुपये तक जा सकता है स्‍टॉक JSW Steel जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड 13 जुलाई से 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) का स्थान लेगी. यह बदलाव एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के विलय के बाद किया गया है. इसके कारण अन्य बीएसई सूचकांकों में भी बदलाव होंगे. एसएंडपी बीएसई 500 में, जेबीएम ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड एचडीएफसी की जगह लेगा और एसएंडपी बीएसई 100 में आवास वित्त कंपनी के स्थान पर जोमैटो को शामिल किया जाएगा. Maruti Suzuki मारुति सुजुकी इंडिया का लक्ष्य 2030-31 तक अपने कारोबार को 2021-22 की तुलना में दोगुना कर 1.68 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का है. यह उसकी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की ग्‍लोबल ग्रोथ की रणनीति के अनुरूप है. मारुति सुजुकी ने वित्‍त वर्ष 2021-22 में 83,798 करोड़ रुपये की कुल बिक्री दर्ज की थी. Macrotech Developers रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में 17 फीसदी बढ़कर 3,350 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इस दौरान कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपये की बिक्री क्षमता वाले 5 नए लैंड जोड़े हैं. लोढ़ा ब्रांड के तहत संपत्ति बेचने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स ने एक साल पहले की समान अवधि में 2,860 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी. Paytm पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में अप्रैल-जून की तिमाही में 37 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है और यह 4.05 लाख करोड़ रहा है. पिछले साल की जून तिमाही में पेटीएम का जीएमवी 2.96 लाख करोड़ रुपये था. तिमाही के दौरान पेटीएम का लोन डिस्‍ट्रीब्‍यूशन 2.5 गुना होकर 14,845 करोड़ रुपये हो गया. Adani Wilmar अडानी ग्रुप की कंपनी ने मजबूत उपभोक्ता मांग को ध्यान में रखते हुए सालाना आधार पर 25 फीसदी के डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की एक और मजबूत तिमाही दी है. खाद्य तेलों और खाद्य पदार्थों दोनों में ब्रॉन्‍डेड उत्पादों की बिक्री संबंधित क्षेत्रों की कुल बिक्री की तुलना में काफी मजबूत रही है. फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट ने सालाना आधार पर 30 फीसदी से ज्‍यादा रेवेन्‍यू ग्रोथ दर्ज की. Marico एफएमसीजी प्रमुख ने कहा कि Q1FY24 में उसका घरेलू वॉल्‍यूम लो-सिंगल डिजिट में बढ़ा है और प्रमुख फ्रेंचाइजी में ऑफटेक, बाजार हिस्सेदारी और पैठ में निरंतर स्वस्थ रुझान को देखते हुए आने वाली तिमाही से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है.