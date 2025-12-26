High Return : ब्रिगेड एंटरप्राइजेज दे सकता है 52% रिटर्न, इन 4 वजहों से स्टॉक पर ब्रोकरेज हुआ लट्टू

Motilal Oswal real estate stock Brigade Enterprises recommendation : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर में निवेश की सलाह दी है और 1,338 रुपये टारगेट प्राइस तय किया है. यह करंट प्राइस 880 रुपये की तुलना में 52 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय रियल-एस्टेट डेवलपर नहीं, बल्कि एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड कारोबार वाली बड़ी रियल-एस्टेट कंपनी बन चुकी है, जिसमें आगे अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं. पिछले कुछ साल में ब्रिगेड ने प्री-सेल्स में करीब 30% की सालाना ग्रोथ (CAGR) दर्ज की है, जो तेजी से नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने और अपने प्रमुख बाजारों में मजबूत मांग के कारण संभव हो पाई है.

बड़े शहरों में मौजूदगी बढ़ाई

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मैसूरु जैसे बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिससे वह प्रीमियम और मिड-सेगमेंट दोनों तरह के घरों की मांग को अच्छे से पूरा कर पा रही है. रेजिडेंशियल बिजनेस में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज की स्थिति आगे तेजी से बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.

नए प्रोजेक्ट लॉन्च की योजना

कंपनी आने वाले समय में बड़े शहरों में लगभग 1.1 करोड़ वर्गफुट के नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है. केवल FY26 की पहली छमाही में ही कंपनी ने 8 बड़े प्रोजेक्ट्स के तहत करीब 43 लाख वर्गफुट एरिया लॉन्च किया, जिससे बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. प्रोजेक्ट लॉन्च करने में कंपनी की यह अनुशासित और सोच-समझकर बनाई गई रणनीति ज्यादा बुकिंग और तेजी से कैश फ्लो आने में मदद कर रही है.

कमाई के अन्य मजबूत सोर्स

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने अब कमाई के और भी मजबूत सोर्स तैयार किए हैं. कंपनी का फोकस अब कमर्शियल ऑफिस लीजिंग और होटल बिजनेस पर भी है, जिससे उसे हर साल नियमित आमदनी मिलती है. यह रणनीति कंपनी के कैश फ्लो को स्थिर बनाती है और रियल-एस्टेट के उतार-चढ़ाव का असर कम करती है.

फिलहाल ब्रिगेड के पास 32 लाख वर्गफुट से ज्यादा का कमर्शियल स्पेस किराये पर दिया हुआ है. वहीं, कंपनी की होटल शाखा Brigade Hotel Ventures, जो अलग से लिस्टेड है, अब 1,600 से ज्यादा कमरों तक पहुंच चुकी है.

वित्तीय स्थिति के लिहाज से भविष्य मजबूत

वित्तीय स्थिति के लिहाज से भी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज का भविष्य काफी मजबूत दिखाई देता है. अनुमान है कि FY28 तक कलेक्शंस करीब 32% सालाना ग्रोथ के साथ बढ़कर 12,300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. इससे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत होंगे और कर्ज कम करने में भी मदद मिलेगी.

मोतीलाल ओसवाल के अनुमान के अनुसार, FY28 तक PAT में करीब 41% सालाना ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है. यह बढ़त बेहतर मार्जिन और प्रोजेक्ट्स पूरे होने के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ने से संभव होगी. साथ ही, कंपनी की बैलेंस शीट काफी संतुलित है और पूंजी का इस्तेमाल भी सोच-समझकर किया जा रहा है.