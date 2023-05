Stocks in News: फोकस में रहेंगे Zomato, Maruti, Britannia, Federal Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Britannia, Federal Bank, Zomato, TVS Motor Company, IEX, Cyient, Maruti Suzuki, Reliance Capital, Vedanta, IndusInd Bank, Bajaj Finance, RailTel Corporation of India, NBCC (India), South Indian Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. Britannia बिस्कुट, ब्रेड जैसे खाने का सामान बनाने वाली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 72 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. कंपनी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में 2022-23 के लिए एक रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर 72 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया गया. इंटरिम डिविडेंड भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने की रिकॉर्ड तिथि 13 अप्रैल, 2023 है. वित्त वर्ष 2021-22 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 56.50 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया था. Federal Bank निजी क्षेत्र के लेंडर फेडरल बैंक ने मार्च FY23 तिमाही के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपये की कुल जमा राशि की घोषणा की है, जो Q4FY22 से 17.4 फीसदी अधिक है. ग्राहक जमा (इंटरबैंक जमा और जमा प्रमाणपत्र को छोड़कर कुल जमा) 13.3 फीसदी YoY बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपये हो गया. ग्रॉस एडवांस 20.2 फीसदी YoY बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिटेल लोन में 18.6 फीसदी की ग्रोथ रही और होलसेल लोन बुक में 22.2 फीसदी ग्रोथ रही. Zomato इलेक्ट्रिक बाइक साझा करने वाले स्टार्टअप युलू ने जोमैटो के साथ एक साझेदारी की है. इसके तहत युलू अपने प्रस्तावित ई-स्कूटर डेक्स की 25-30 हजार इकाइयों की आपूर्ति जोमैटो को करेगी. युलू ने कहा कि 2026 तक इन ई-स्कूटर की तैनाती के बाद इनके जरिये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हर दिन करीब 3 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया जा सकेगा. कंपनी के मुताबिक, ईंधन की बढ़ती लागत और वित्तीय चुनौतियों के चलते डिलिवरी भागीदार के तौर पर काम करने के इच्छुक युवाओं को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है. TVS Motor Company मोटरसाइकिल कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी की सिंगापुर इकाई ने जर्मनी की इलेक्ट्रिक परिवहन उत्पाद और कलपुर्जा स्टार्टअप किलवॉट जीएमबीएच में 25 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि टीवीएस मोटर (सिंगापुर) नए जारी शेयरों के रूप में किलवॉट जीएमबीएच की 25 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. इन शेयरों को 235.29 यूरो प्रति शेयर के नकद मूल्य पर खरीदा जाएगा. कुल मिलाकर यह सौदा लगभग 20 लाख यूरो (लगभग 18 करोड़ रुपये) बैठता है. IEX बिजली खरीद-बिक्री बाजार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) में विद्युत कारोबार मात्रा इस साल मार्च में सालाना आधार पर चार फीसदी घटकर 921.2 करोड़ यूनिट रही. आईईएक्स ने बयान में कहा कि मासिक आधार पर कारोबार मात्रा 12 फीसदी बढ़ी. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में विद्युत कारोबार मात्रा मार्च, 2023 में 921.2 करोड़ यूनिट रही. इसमें हरित बिजली कारोबार 39.1 करोड़ यूनिट, 8.69 लाख नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (86.9 करोड़ यूनिट) और 22,881 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (2.3 करोड़ यूनिट) का कारोबार हुआ. Maruti Suzuki वाहन सुरक्षा समूह ग्लोबल एनसीएपी ने मंगलवार को मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के लोकप्रिय मॉडल- ‘वैगनआर’ और ‘ऑल्टो के10’ को दुर्घटना परीक्षण के बाद वयस्कों की सुरक्षा के लिए एक और दो स्टार सुरक्षा रेटिंग दी है. ग्लोबल एनसीएपी के ताजा दौर के दुर्घटना परीक्षण में दोनों मॉडल को बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘शून्य’ स्टार दिया गया है. हालांकि, मारुति ने कहा है कि उसके वाहन भारत के दुर्घटना सुरक्षा नियमनों को पूरा करते हैं. ये नियमन यूरोप के मानकों के अनुरूप हैं. ग्लोबल एनसीएपी किसी वाहन को उनकी सुरक्षा खूबियों के आधार पर शून्य से पांच तक की रेटिंग देता है. Reliance Capital कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के ऋणदाताओं ने मंगलवार को होने वाली नई नीलामी को 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है. इस नीलामी में तीन कंपनियों दिलचस्पी दिखाई है. सूत्रों ने कहा कि दूसरे दौर की ऑनलाइन नीलामी में तीन कंपनियों के शामिल होने की मंशा जताने के बाद ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने बोलीकर्ताओं को अधिक समय देने का फैसला किया है. Vedanta अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष 2023-24 में ब्याज सहित तीन अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को यह जानकारी दी. रेटिंग एजेंसी ने अनुमान जताया कि कंपनी के पास दिसंबर, 2023 तक पर्याप्त नकदी होगी. एसएंडपी ने बयान में कहा कि वेदांता अपनी एक परिचालन कंपनी के जरिये एक अरब डॉलर का कर्ज जुटाने के बेहद करीब है.