Christmas Stock Market Holiday : क्रिसमस के चलते शेयर बाजार में आज 'हॉलिडे', 2026 में कब-कब बंद रहेंगे NSE-BSE?

Christmas Stock Market Holiday : भारतीय शेयर बाजार आज, 25 दिसंबर 2025, को क्रिसमस के अवसर पर पूरी तरह बंद हैं. इसके चलते आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं हो रही है. निवेशकों के लिए आज इक्विटी बाजार में कोई कारोबार संभव नहीं है.

यह बंदी केवल इक्विटी बाजार तक सीमित नहीं है. आज कमोडिटी बाजार भी बंद हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) में भी आज किसी प्रकार का लेनदेन नहीं होगा. ये सभी बाजार शुक्रवार से फिर सामान्य रूप से खुलेंगे.

आज की यह छुट्टी साल 2025 की आखिरी ट्रेडिंग हॉलिडे है. इस साल शेयर बाजारों में कुल 14 ट्रेडिंग छुट्टियां रहीं. साल की पहली छुट्टी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को थी, जबकि क्रिसमस के साथ इस साल का ट्रेडिंग कैलेंडर समाप्त हो रहा है.

2026 के लिए NSE और BSE ने जारी किया हॉलिडे कैलेंडर

घरेलू शेयर बाजारों ने 2026 का आधिकारिक ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इससे निवेशकों और ट्रेडर्स को पहले से यह जानकारी मिल सकेगी कि अगले साल किन दिनों में बाजार बंद रहेंगे. कैलेंडर के अनुसार 2026 में कुल 15 ट्रेडिंग छुट्टियां होंगी, जो 2025 के मुकाबले एक ज्यादा हैं.

2026 में कब-कब बंद रहेंगे NSE-BSE?

2026 की शुरुआत 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की छुट्टी से होगी. इसके बाद प्रमुख छुट्टियां इस प्रकार हैं.

होली 3 मार्च

राम नवमी 26 मार्च

महावीर जयंती 31 मार्च

गुड फ्राइडे 3 अप्रैल

अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल

महाराष्ट्र दिवस 1 मई

बकरीद 28 मई

साल के दूसरे हिस्से में

मुहर्रम 26 जून

गणेश चतुर्थी 14 सितंबर

गांधी जयंती 2 अक्टूबर

दशहरा 20 अक्टूबर

दीवाली बलिप्रतिपदा 10 नवंबर

गुरु नानक जयंती 24 नवंबर

और साल की आखिरी ट्रेडिंग छुट्टी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस होगी.

2026 के हॉलिडे कैलेंडर में एक खास बात यह है कि दीवाली के लिए अलग से कोई ट्रेडिंग छुट्टी नहीं दी गई है. इसकी वजह यह है कि दीवाली रविवार को पड़ रही है, इसलिए एक्सचेंज ने इसे अलग से हॉलिडे में शामिल नहीं किया.