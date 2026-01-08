India Theme : CLSA ने इंडिया थीम पर चुने बेस्ट स्टॉक, लिस्ट में SBI, Infosys, ITC समेत ये शेयर

CLSA Picks Best 14 India Theme Stocks : ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने इंडिया थीम पर आधारित कुछ बेस्ट स्टॉक चुने हैं, जिन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि 2025 में सुस्त प्रदर्शन के बाद अब भारत का शेयर बाजार अपने अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा उचित वैल्यूएशन पर दिख रहा है. अर्निंग में लगातार बढ़ोतरी के साथ-साथ, इससे 2026 में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से भारत में लौट सकती है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो ग्लोबल जोखिमों से बचाव (हेज) चाहते हैं, जैसे कि AI और ट्रेड से जुड़ा वैश्विक एकीकरण या जापानी येन कैरी ट्रेड का खत्म होना.

जहां लार्ज कैप शेयर अब ज्यादा महंगे नहीं लगते, वहीं निफ्टी में ज्यादा तेजी की गुंजाइश सीमित हो सकती है. इसलिए 2026 में इंडेक्स के बजाय अच्छे शेयर चुनने (बॉटम-अप स्टॉक सेलेक्शन) पर ज्यादा ध्यान देना होगा. ब्रोकरेज का कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ संभावित ट्रेड डील्स को छोड़ दें, तो 2026 में नए बड़े फैसलों से ज्यादा 2025 में बनाई गई नीतियों का असर देखने को मिल सकता है. 2026 के लिए ब्रोकरेज को कंजम्पशन सेक्टर, ब्याज दरों से प्रभावित सेक्टर और आईटी सेक्टर ज्यादा पसंद हैं.

पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन ज्यादा तेजी की गुंजाइश कम

सीएलएसए के मुताबिक साल 2025 में निफ्टी के रिकॉर्ड कमजोर प्रदर्शन के बाद अब भारत का शेयर बाजार अपने अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशन पर आ गया है. इसके साथ ही अर्निंग ग्रोथ के मामले में भारत फिर से दुनिया के टॉप-5 देशों में शामिल हो गया है.

यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील्स से जुड़े बेहतर मैक्रो संकेत भी भारत को वैश्विक जोखिमों से बचाव (हेज) के रूप में आकर्षक बना सकते हैं, जैसे कि AI-ट्रेड का वैश्विक एकीकरण और येन कैरी ट्रेड का खत्म होना.

हालांकि, निफ्टी का 20.5 गुना फॉरवर्ड PE अभी भी काफी ऊंचा है और बॉन्ड वैल्यूएशन भी खिंचे हुए हैं. इस वजह से बाजार की रेटिंग बढ़ने की गुंजाइश कम है और निफ्टी में कुल मिलाकर ज्यादा तेजी सीमित रह सकती है.

2025 की नीतियों के असर का इंतजार

ब्रोकरेज का मानना है कि 2026 में बड़े मैक्रो इकोनॉमिक समाचार कम रहेंगे. यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील्स और साल की शुरुआत में RBI द्वारा एक आखिरी ब्याज दर कटौती को छोड़ दें, तो ज्यादा हलचल नहीं दिखेगी.

निवेशक 2025 में लागू की गई कंजम्पशन बढ़ाने वाली नीतियों का असर देखेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स और GST में कटौती तथा 1.25% (125 बेसिस अंकों) की ब्याज दर कटौती. अगर इन नीतियों का असर देर से दिखा, तो कंपनियों की कमाई के अनुमान घट सकते हैं, जिससे बाजार का धैर्य भी परखा जा सकता है.

वहीं अमेरिका में फेडरल रिजर्व को बेरोजगारी और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. इससे ब्याज दरों को लेकर उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिसका असर आगे चलकर एसेट प्राइस पर भी पड़ सकता है.

स्मॉल-कैप शेयरों से दूरी बनाने की सलाह

ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए के अनुसार स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और इनमें कमाई को लेकर उम्मीदें भी बहुत ऊंची हैं. ऐसे में इनमें निराशा का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. 2025 की तरह, 2026 में भी कंपनियों द्वारा फंड जुटाने (फंडरेजिंग) की गतिविधि ज्यादा रह सकती है. इससे सेकंडरी मार्केट में आने वाला पैसा सीमित हो सकता है और नए लिस्ट होने वाले शेयरों में ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना कम हो सकती है.

EPS ग्रोथ में बैंक सबसे आगे रहेंगे

मौजूदा अनुमानों के अनुसार, निफ्टी में 15% से ज्यादा मुनाफा बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान बैंकों, भारती एयरटेल और मेटल सेक्टर का रहने की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने 2026 के लिए रिस्क और रिटर्न को संतुलित रखने वाली रणनीति अपनाने की सलाह दी है, जिसमें डिफेंसिव सोच हो लेकिन साथ ही एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी किया जाए.

CLSA : पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट स्टॉक

ICICI Bank

SBI

Infosys

ITC

UltraTech Cement

NTPC

ONGC

Eternal

Bajaj Auto

DMart

Tech Mahindra

Tata Motors (PV + CV)

IndusInd Bank

Godrej Properties