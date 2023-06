Stocks in News: फोकस में रहेंगे Coal India, NTPC, Tata Motors, M&M, Maruti समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 2 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Coal India, NTPC, Tata Motors, M&M, Maruti Suzuki, Adani Enterprises, Bharat Electronics, Bajaj Auto, Eicher Motors, Hero MotoCorp, Affle India, TVS Motor, Paras Defence, Aster DM Healthcare, Aditya Birla Capital, Can Fin Homes, GAIL, NHPC जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Coal India सार्वजनिक क्षेत्र की कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन सालाना आधार पर मई में 9.5 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 6 करोड़ टन रहा है. सीआईएल ने बताया कि उसने अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर मई, 2022 में 5.47 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया था. सीआईएल का मई, 2023 का उत्पादन सालाना आधार पर 9.5 फीसदी या 52 लाख टन बढ़ोतरी के साथ 6 करोड़ टन रहा. मई में आम तौर पर कोयला उत्पादन चार करोड़ से 4.8 करोड़ टन के बीच रहता है. NTPC ओहमियम इंटरनेशनल भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी के साथ साझेदारी की है. ओहमियम प्रमुख हरित हाइड्रोजन कंपनी है जो उन्नत पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर को डिजायन, विनिर्माण और उसे परिचालित करती है.ओहमियम प्रौद्योगिकी की मदद से एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए पांच गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी. Tata Motors टाटा मोटर्स की कुल बिक्री मई में 1.62 फीसदी घटकर 74,973 इकाई रही है. कंपनी ने पिछले साल समान महीने में 76,210 वाहन बेचे थे. कंपनी ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी कुल बिक्री 2 फीसदी घटकर 73,448 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 74,755 इकाई रही थी. घरेलू बाजार में कंपनी की यात्री वाहन बिक्री 6 फीसदी बढ़कर 45,878 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल मई में 43,341 इकाई रही थी. M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की यात्री वाहन बिक्री मई में 22 फीसदी बढ़कर 32,886 इकाई रही है. कंपनी ने मई, 2022 में 26,904 वाहन बेचे थे. महिंद्रा ने बताया कि यूटिलिटी (यात्री एवं माल) वाहनों की बिक्री 23 फीसदी की बढ़त के साथ मई में 32,883 इकाई रही, जो मई, 2022 में 26,632 इकाई रही थी. एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन) सेग्‍मेंट में मजबूत मांग के कारण आगे भी ग्रोथ की उम्‍मीद है. Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की थोक बिक्री मई में 10 फीसदी बढ़कर 1,78,083 इकाई रही है. पिछले साल मई में कंपनी ने 1,61,413 वाहन बेचे थे. मई में घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 1,51,606 इकाई हो गई. पिछले साल समान महीने में यह 1,34,222 इकाई रही थी. घरेलू बाजार में कंपनी की कुल यात्री वाहन बिक्री 15 फीसदी बढ़कर 1,43,708 इकाई हो गई. Adani Enterprises अदानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने स्वर्ण टोलवे में 100 फीसदी हिस्सेदारी और गुजरात रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 56.8 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए MAIF के साथ शेयर खरीद समझौते को समाप्त कर दिया है. अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने अगस्त 2022 में MAIF इन्वेस्टमेंट्स इंडिया PTE लिमिटेड और MAIF इन्वेस्टमेंट्स इंडिया 3 PTE के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.