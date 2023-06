Stocks in News: फोकस में रहेंगे Coal India, SAIL, Adani Stocks, MOIL समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 1 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Coal India, SAIL, Adani Group Stocks, MOIL, HDFC Life, South Indian Bank, NHPC, Sona BLW Precision Forgings, Max Healthcare, Goldstone Technologies, Gati, Rainbow Children’s Medicare जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Coal India सरकार ने कोल इंडिया में तीन फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है. यह हिस्सेदारी 1 जून से बिक्री पेशकश माध्यम से बेची जाएगी. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि बिक्री पेशकश (ओएफएस) खुदरा और गैर-खुदरा निवेशकों के लिए 1 और 2 जून को जारी रहेगी. कोल इंडिया ने कहा कि प्रस्ताव के तहत कंपनी के 9.24 करोड़ शेयर यानी 1.5 फीसदी हिस्सेदारी को बेची जाएगी. इसके अलावा, अतिरिक्त बोली आने पर, इतनी ही बिक्री और करने का विकल्प रखा गया है. SAIL अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने 30 अप्रैल, 2023 को सेवानिवृत्त हुईं सोमा मंडल का स्थान लिया है. सेल ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के बोकारो स्टील संयंत्र के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई, 2023 से सेल के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है. Adani Group Stocks गौतम अडानी ग्रुप अपनी 3 कंपनियों के शेयर संस्थागत निवेशकों को बेचकर तीन अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रहा है. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप के बाद ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है. उसके बाद ग्रुप विभिन्न उपायों के जरिये अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है. सूत्रों के अनुसार प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के निदेशक मंडल पहले से ही पात्र संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचकर 2.5 अरब डॉलर (21,000 करोड़ रुपये) जुटाने को मंजूरी दे चुके हैं, वहीं अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का निदेशक मंडल 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए मंजूरी दे सकता है. MOIL मिनीरत्न राज्य के स्वामित्व वाली मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी ने 1 जून से कुछ मैंगनीज अयस्क ग्रेड (BGF452, CHF473 और GMF569) की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी की है. कंपनी ने फेरो ग्रेड, SMGR, फाइन्स और केमिकल ग्रेड्स के साथ ही इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड की कीमतों को जून के लिए बनाए रखा है. HDFC Life Insurance Company प्रवर्तक इकाई Abrdn (मॉरीशस होल्डिंग्स) 2006 लिमिटेड विभिन्न निवेशकों को पूरे 3.56 करोड़ शेयर या 1.66% हिस्सेदारी, 570.60 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचकर जीवन बीमा कंपनी से बाहर निकल गई है. हिस्सेदारी की बिक्री 2,036.7 करोड़ रुपये की थी. हिस्सेदारी की बिक्री के साथ, abrdn के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर होंगे. South Indian Bank साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के पद के लिए उम्मीदवारों के पैनल को मंजूरी दे दी है. बैंक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए अनुमोदन के लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को अपना आवेदन जमा करेगा.