Cyient DLM IPO Open Today: इस हफ्ते का दूसरा मेनबोर्ड आईपीओ साइएंट डीएलएम (Cyient DLM) आज 27 जून को सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुल गया है. यह मल्टीबैगर कंपनी साइंट की सब्सिडियरी कंपनी है. इस आईपीओ को 30 जून तक सब्‍सक्राइब किया जा सकता है. इश्‍यू का साइज 592 करोड़ का है और इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. इस आईपीओ में ओएफएस नहीं होगा. 10 जुलाई को शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्‍ट हो सकता है. फिलहाल इसमें एक्सपर्ट ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. IPO सब्‍सक्राइब करने की सलाह Swastika Investmart Ltd. के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अनुभूति मिश्रा ने Cyient DLM के आईपीओ पर सब्‍सक्राइब रेटिंग दी है. उनका कहना है कि EMS सेक्‍टर का ग्रोथ ग्‍लोबल लेवल पर हो रहा है और भारत को इस ट्रेंड का फायदा मिलने की उम्‍मीद है. चीन से भारत की ओर वैश्विक मांग का बदलाव देश में EMS प्रोवाइडर्स के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है. Cyient DLM एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक लीडिंग EMS और सॉल्‍यूशन प्रोवाइडर है. कंपनी के पास 22 साल से अधिक का अनुभव है और यह Cyient लिमिटेड द्वारा बैक्‍ड एक अच्‍छी तरह से एस्‍टेबलिश इंजीनियरिंग और टेक्‍नोलॉजी सॉल्‍यूशन प्रोवाइडर है। Cyient DLM के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है. टेक्निकल एक्‍सपर्टीज, ग्राहकों के साथ जुड़ाव और हाई रेगुलेटेड इंडस्‍ट्रीज पर फोकस के चलते एंट्री बैरियर हाई है. हालांकि, हाल ही में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और मार्जिन में गिरावट आई है लेकिन रेवेन्‍यू में ग्रोथ दिखी है. फिलहाल आईपीओ 4.19x के पी/ई वैल्‍युएशन पर है जो फेयर वैल्‍यू है. प्राइस बैंड और लॉट साइज Cyient DLM IPO के तहत प्राइस बैंड 250-265 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. इस आईपीओ के लिए एक लॉट 56 शेयरों का होगा. कम से कम एक लॉट खरीदना जरूरी है. इस लिहाज से आईपीओ सब्‍सक्राइब करने के लिए निवेशक को कम से कम 14,840 रुपये निवेश करना होगा. जबकि अधिकतम 13 लॉट खरीद सकते हैं. यानी अधिकतम 192,920 रुपये निवेश किया जा सकता है. हाइब्रिड फंड में कम रिस्क पर मिल सकता है हाई रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन का मिलेगा बेनेफिट, ये हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कीम ग्रे मार्केट में जबरदस्‍त क्रेज Cyient DLM के IPO को लेकर ग्रे मार्केट में जबरदस्‍त क्रेज बना हुआ है. कंपनी के अनलिस्‍टेड शेयरों का भाव ग्रे मार्केट में 110 रुपये के प्रीमियम पर है. यह अपर प्राइस बैंड के लिहाज से 42 फीसदी प्रीमियम है. इस लिहाज से अगर यह प्रीमियम बना रहता है तो लिस्टिंग पर शेयर 42 फीसदी रिटर्न दे सकता है. किसके लिए कितना रिजर्व Cyient DLM IPO के तहत 592 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. इस आईपीओ के तहत 75 फीसदी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स (QIB) के लिए रिजर्व हैं. वहीं, 15 फीसदी हिस्‍सा नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स और 10 फीसदी हिस्‍सा रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए रिजर्व है. Bank Stocks: बैंकिंग सेक्‍टर को अट्रैक्टिव बना रही हैं ये 5 बड़ी वजहें, निवेश के लिए चुनें 5 बेस्‍ट स्‍टॉक क्‍या करती है कंपनी Cyient DLM अधिक जटिल, कम वॉल्यूम वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग पर मुख्य रूप से फोकस करती है. कंपनी सेफ्टी-क्रिटिकल सेग्मेंट से जुड़े प्रोडक्‍ट बनाती है. साल 2022 में एंथनी मोंटालबानो को कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया था. इस आईपीओ के तहत शेयरों का अलॉटमेंट 5 जुलाई, 2023 को किया जा सकता है, जबकि शेयरों की लिस्टिंग 10 जुलाई, 2023 को होने की उम्मीद है.