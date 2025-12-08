Stocks to Watch : आज Dabur, Eternal, Biocon, ICICI Bank, ONGC, LIC, NBCC, MTAR समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today : आज 8 दिसंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Dabur India, Eternal, Biocon, ICICI Bank, ONGC, LIC, NBCC (India), Ashoka Buildcon, MTAR Technologies, Cochin Shipyard, Dynamatic Technologies, Delhivery, RailTel Corporation of India, Zen Technologies, RBL Bank शामिल हैं.
Dabur India
कंपनी को NSE से एक “नो ऑब्जेक्शन” वाला ऑब्ज़र्वेशन लेटर मिला है. यह Sesa Care को डाबर इंडिया में मिलने की योजना से जुड़ा है. इस प्रक्रिया में दोनों कंपनियों के शेयरधारक और लेनदार शामिल होंगे.
Eternal
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक गुमनाम बड़ी संस्थागत निवेशक कंपनी लगभग 0.5% हिस्सेदारी को 1,500 करोड़ रुपये तक के ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है.
Biocon
बायोकॉन ने घोषणा की है कि वह अपनी सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स (BBL) को पूरी तरह अपने साथ मिला लेगी (इंटीग्रेट करेगी). इसके लिए उसे सेरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस, टाटा कैपिटल और एक्टिव पाइन से BBL में बची हुई हिस्सेदारी खरीदनी होगी. कंपनी यह खरीद शेयर स्वैप के जरिए करेगी, 100 BBL शेयरों के बदले 70.28 Biocon शेयर, Biocon के शेयर की कीमत 405.78 रुपये मानी गई है.
ICICI Bank
ICICI Bank की सहायक कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने 10,603 करोड़ रुपये के IPO के लिए रेड हायरिंग प्रॉसपेक्टस दाखिल किया है. आईपीओ की कीमत 2,061 रुपये से 2,165 रुपये प्रति शेयर रखी गई है और यह 12 से 16 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा.
ONGC
ONGC के बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को दोबारा एक साल के लिए चेयरमैन और CEO नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति 7 दिसंबर से प्रभावी है.
LIC
सरकार ने वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव शालिनी पंडित को LIC के बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया है. वे प्रशांत कुमार गोयल की जगह लेंगी.
NBCC (India)
कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में 175 फ्लैट ई-नीलामी के जरिए बेच दिए हैं. इससे कंपनी को करीब 485.41 करोड़ रुपये मिले हैं.
Ashoka Buildcon
कंपनी को BMC से सियॉन–पनवेल हाईवे पर T जंक्शन पर Flyover Arm-1 और Arm-2 के निर्माण प्रोजेक्ट में अतिरिक्त काम मिला है. इस अतिरिक्त काम की लागत 447.21 करोड़ रुपये है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़कर 1,573.79 करोड़ रुपये हो गई है.
MTAR Technologies
कंपनी को एक नए ग्राहक से 194 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए एंड फिटिंग्स और अन्य कम्पोनेंट सप्लाई करने का है.
Cochin Shipyard
कंपनी ने Svitzer के साथ 26-मीटर लंबे, पूरी तरह इलेक्ट्रिक 70-टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले चार टग बोट बनाने के लिए अनुबंध किया है. इसके अलावा चार और जहाज बनाने का विकल्प भी दिया गया है. इन जहाजों की डिलीवरी 2027 के अंत से शुरू होने की उम्मीद है.