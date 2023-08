Defence Stocks HAL: ये डिफेंस स्टॉक इस साल रहा मल्टीबैगर, पीएम मोदी ने भी जताया भरोसा, क्या है वजह

HAL Defence Sector: डिफेंस सेक्टर फिलहाल बेहतर स्थिति में हैं, और एचएएल इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है. सेक्टर में लॉन्‍ग टर्म एग्‍जीक्‍यूशन ग्रोथ विजिबिलिटी है.

HAL Q1FY24: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 31 फीसदी बढ़कर 814 करोड़ रुपये रहा है. (express)