Stocks in News: फोकस में रहेंगे Airtel, Tata Motors, D-Mart, RILसमेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 12 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Eicher Motors, Tata Motors, D-Mart, Vedanta, Mankind Pharma, RIL, Adani Enterprises, ONGC, Airtel, SpiceJet, Hindustan Copper, Colgate-Palmolive, DLF, Hindustan Petroleum, APL Apollo Tubes, Cholamandalam Financial, GESC, Greaves Cotton, Hindustan Aeronautics जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Tata Motors, Vedanta आज यानी 12 मई 2023 को Tata Motors, Cipla और Vedanta के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा आज Colgate-Palmolive, DLF, Hindustan Petroleum, APL Apollo Tubes, Cholamandalam Financial, GESC, Greaves Cotton, Hindustan Aeronautics, Indraprastha Gas, Indian Overseas Bank, Laxmi Organic, Manappuram Finance, Max Financial, Polycab India, Shree Renuka Sugars, Sapphire Foods India के भी नतीजे आएंगे. D-Mart के नतीजे शनिवार को शनिवार 13 मई को Avenue Supermarts के तिमाही नतीजे आएंगे. वहीं Advanced Enzyme, Affle (India), Data Patterns, Navin Fluorine, Neogen Chemicals, Sonata Software भी अपने नतीजे जारी करेंगी. Eicher Motors वाहन बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स का बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में मुनाफा 49 फीसदी बढ़कर 906 करोड़ रुपये रहा है. मुख्य रूप से घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत बिक्री के कारण कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 3,804 करोड़ रुपये हो गई, जो जनवरी-मार्च, 2022 में 3,193 करोड़ रुपये थी. आयशर मोटर्स ने पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में 2,914 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. Mankind Pharma टैक्‍स चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग ने मैनकाइंड फार्मा के परिसरों पर छापेमारी की. कंपनी के दिल्ली और आसपास के परिसरों में जारी तलाशी में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. इस दौरान लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. कंपनी का शेयर मंगलवार को शेयर बाजारों में लिस्‍ट हुआ था. RIL जर्मनी की खुदरा विक्रेता कंपनी मेट्रो एजी ने अपना भारतीय कारोबार ‘मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया’ की रिलायंस की खुदरा इकाई आरआरवीएल के हाथों बिक्री का सौदा पूरा हो जाने की घोषणा की. मेट्रो एजी ने एक बयान में कहा कि इस सौदे में मेट्रो ब्रांड के तहत संचालित होने वाले सभी 31 थोक बिक्री स्टोर और समूचा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) को बेचा गया है. Adani Enterprises गौतम अडानी ग्रुप इक्विटी शेयर बिक्री के जरिये 2 से 2.5 अरब डॉलर जुटाने पर विचार कर रहा है. ग्रुप की दो कंपनियों के निदेशक मंडल की 13 मई को बैठक होगी जिसमें फंड जुटाने के बारे में निर्णय किया जाएगा. अडाणी एंटरप्राइजेज ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल की शनिवार 13 मई को अहमदाबाद में बैठक होगी. ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी ने मुंबई अपतटीय इलाके के दो ब्लॉक में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है. कंपनी ने कहा कि हाल ही में मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग दौर (ओएएलपी) में हासिल किए गए इन ब्लॉक में ‘अमृत’ और ‘मूंगा’ नाम के क्षेत्रों में तेल-गैस भंडार मिला है. Airtel भारती एयरटेल के फरवरी माह में 9.82 लाख उपभोक्ता बढ़े और उसके कुल उपभोक्ताओं की संख्या 36.98 करोड़ हो गई. जियो ने फरवरी में सबसे ज्यादा लगभग 10 लाख उपभोक्ता जोड़े. वहीं वोडाफोन आइडिया के 20 लाख उपभोक्ता कम हो गए और उसके कुल उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 23.79 करोड़ रह गई.