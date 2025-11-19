Excelsoft Technologies IPO : क्या 500 करोड़ के आईपीओ पर लगाएं दांव, ब्रोकरेज ने किया मिक्स रिव्यू

Excelsoft Technologies Launches 500 Crore IPO : ग्लोबल वर्टिकल SaaS कंपनी, एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज बुधवार, 19 नवंबर 2025 को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. इसे 21 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है. कंपनी इस IPO के जरिए कुल 500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें 15 मिलियन शेयरों का फ्रेश इश्यू है, जिनसे 180 करोड़ रुपये जुटेंगे. वहीं 26.7 मिलियन शेयरों का OFS (ओएफएस) शामिल है, जिससे 320 करोड़ रुपये आएंगे. शेयर 26 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे.

कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये के बीच तय किया है. एक लॉट में 125 शेयर होंगे. किसी रिटेल निवेशक को कम से कम 15,000 रुपये लगाने होंगे ताकि वह कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगा सके. इसके बाद वह अधिक लॉट्स के लिए भी बोली लगा सकता है.

OFS के तहत प्रोमोटर Pedanta Technologies अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचेंगे. कंपनी के RHP के मुताबिक, IPO में 50% तक हिस्सा QIBs के लिए, 35% से करीब रिटेल निवेशकों के लिए, और 15% तक NIIs के लिए रिजर्व है.

Excelsoft Technologies IPO : GMP

मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को कंपनी के अनलिस्टेड शेयर 136 रुपये पर ट्रेड हो रहे थे, जो कि इश्यू प्राइस 120 रुपये से 16 रुपये (13.33%) ज्यादा है. हालांकि जीएमपी सिर्फ संकेत है, इसमें बदलाव हो सकता है.

SBI Securities : Neutral

SBI Securities के एनालिस्ट ने कहा कि कंपनी ने FY23 से FY25 के बीच नेट प्रॉफिट में 24.4% की मजबूत सालाना ग्रोथ (CAGR) दिखाई है, और FY25 में इसका EBIT मार्जिन 27% से अधिक रहा है. लेकिन कंपनी की आय में ग्रोथ सुस्त रही है, जो इसी अवधि में 10% से कम रही.

करीबी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में इस कंपनी का वैल्युएशन अलग-अलग पैमानों पर उचित दिखता है. जून 2025 तक कंपनी के पास 248 करोड़ रुपये का कैश और बैंक बैलेंस है. कैश और बैंक राशि को छोड़कर कंपनी का RoIC FY25 में 19.5% रहा है.

IPO के अपर प्राइस बैंड 120 रुपये पर, कंपनी का FY25 का P/E मल्टीपल 39.8x बनता है. SBI Securities ने इस IPO पर ‘Neutral’ रेटिंग दी है और कहा कि कंपनी की लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन पर नजर रखना जरूरी होगा.

Reliance Securities : Subscribe

Reliance Securities ने इस IPO को ‘Subscribe’ रेटिंग दी है. ब्रोकरेज ने इसका कारण बताया कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, इसके ग्लोबल ग्राहक हैं, और यह लर्निंग और एसेसमेंट क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है, जिससे इसे एक अलग पहचान मिलती है.

उन्होंने कहा कि IPO से जुटाए गए पैसे का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में होगा. साथ ही कंपनी AI और LLMs में निवेश कर रही है, जिससे भविष्य में कई नए अवसर खुल सकते हैं. लेकिन असली मूल्य तभी बनेगा जब कंपनी सही तरीके से काम को आगे बढ़ाए, वैश्विक संचालन को बढ़ाए, AI आधारित नए उत्पाद बनाए, और कैपेक्स को सही तरीके से संभाले.

कहां होगा फंड का इस्तेमाल?

MUFG Intime India इस IPO का रजिस्ट्रार है. Anand Rathi Advisors अकेले बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं. RHP के अनुसार, कंपनी नए इश्यू से मिले पैसों में से 71.9 करोड़ रुपये मैसूर में जमीन खरीदने और एक नई बिल्डिंग बनाने में खर्च करेगी, 39.5 करोड़ रुपये मौजूदा मैसूर यूनिट को अपग्रेड करने पर लगाए जाएंगे, जिसमें बाहरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी 54.6 करोड़ रुपये अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च करेगी, और बाकी राशि सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए उपयोग की जाएगी.

