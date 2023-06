FPI: विदेशी निवेशकों ने जून में अबतक भारतीय शेयर्स में डाले 9,800 करोड़ रुपये, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

FPI in JUne 2023: एक से नौ जून के दौरान विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई (FPI) ने भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 9,788 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

भारतीय शेयर बाजार के अलावा विदेशी निवेशकों ने बॉन्ड बाजार यानी डेट मार्केट में 592 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

FPIs Invest Rs 9,800 crore in Equities This Month: विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई (FPI) का भारतीय शेयर बाजारों में निवेश का सिलसिला जारी है. उन्होंने जून में अबतक भारतीय शेयर बाजारों में 9,800 करोड़ रुपये डाले हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि और शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में पैसा लगा रहे हैं. क्या कहते हैं एक्सपर्ट? मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार लगातार चढ़ रहे हैं. ऐसे में आगे एफपीआई के लिए मूल्यांकन चिंता का विषय हो सकता है. साथ ही सख्त नियामकीय नियमों की वजह से भी भारतीय बाजार में विदेशी फंड के इनफ्लो पर कुछ अंकुश लग सकता है. Also Read: अमेरिकी सेंट्रल बैंक के नतीजों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और महंगाई के आंकड़ों से इस हफ्ते तय होगी मार्केट की दिशा, एक्सपर्ट्स की राय एफपीआई ने डेट मार्केट में भी किया है 592 करोड़ रुपये का निवेश डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एक से नौ जून के दौरान एफपीआई ने शेयरों में शुद्ध रूप से 9,788 करोड़ रुपये डाले हैं. इससे पहले उन्होंने मई में शेयरों में 43,838 करोड़ रुपये डाले थे. यह उनके निवेश का नौ माह का उच्चस्तर था. अप्रैल, 2023 में शेयरों में उनका निवेश 11,630 करोड़ रुपये और मार्च में 7,936 करोड़ रुपये रहा था. इससे पहले जनवरी-फरवरी में उन्होंने शेयरों से 34,000 करोड़ रुपये निकाले थे. भारतीय शेयर बाजर के अलावा एफपीआई ने समीक्षाधीन अवधि में बॉन्ड बाजार यानी डेट मार्केट में 592 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस साल अबतक विदेशी निवेशक शेयरों में 39,000 करोड़ रुपये और बॉन्ड बाजार में 8,100 करोड़ रुपये लगा चुके हैं.