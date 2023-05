FPI: भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ़ा, मई में अबतक डाले 37,316 करोड़ रुपये

FPIs Invest Rs 37,316 crore in May on Strong Domestic Macro Fundamentals, Reasonable Valuation: विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई (FPI) ने मई में अबतक भारतीय शेयर बाजारों में 37,316 करोड़ रुपये डाले हैं. मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद और शेयरों के उचित मूल्यांकन की वजह से भारतीय बाजारों के प्रति एफपीआई का आकर्षण बढ़ा है. यह पिछले छह माह में एफपीआई द्वारा शेयरों में किया गया सबसे अधिक निवेश है. इससे पहले विदेशी निवेशकों ने नवंबर 2022 में भारतीय शेयर्स में शुद्ध रूप से 36,239 करोड़ रुपये निवेश (नेट इनवेस्टमेंट) किया था. मॉर्निंगस्टार इंडिया (Morningstar India) के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि आगे चलकर अमेरिका की ऋण सीमा (US debt ceiling) पर प्रस्ताव और घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक आंकड़े बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं, जिससे विदेशी निवेशकों का प्रवाह बढ़ सकता है.

मार्च-अप्रैल के मुकाबले FPI का निवेश भारतीय शेयर्स में बढ़ा

एसएएस ऑनलाइन (SAS Online) के सीईओ श्रेय जैन ने कहा कि एफपीआई प्रवाह (FPI flows) के लिए ऑउटलुक में काफी सुधार हुआ है. इसकी वजह अमेरिका में मात्रात्मक कड़े चक्र का पूरा होना और वैश्विक बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का बेहतर प्रदर्शन है. डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने दो से 26 मई के दौरान भारतीय शेयर्स में 37,317 करोड़ रुपये का नेट इनवेस्टमेंट किया है. इससे पहले उन्होंने अप्रैल में शेयर्स में 11,630 करोड़ रुपये और मार्च में 7,936 करोड़ रुपये डाले थे.

FPI ने मई में अबतक डेट मार्केट में डाले 1,432 करोड़

मार्च के निवेश में मुख्य योगदान अमेरिका के जीक्यूजी पार्टनर्स का रहा था, जिसने अडाणी समूह की कंपनियों में निवेश किया था. अगर अमेरिकी बेस्ड जीक्यूजी (US Based GQG) पार्टनर के निवेश को हटा दिया जाए, तो मार्च का आंकड़ा भी नकारात्मक हो जाएगा. इसके अलावा इस साल के पहले दो माह में एफपीआई ने शेयरों से 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी. शेयर्स के अलावा एफपीआई ने मई में अबतक डेट मार्केट यानी बॉन्ड बाजार में 1,432 करोड़ रुपये डाले हैं. इस ताजा प्रवाह के साथ 2023 में अबतक एफपीआई भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 22,737 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं.