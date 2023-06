Stocks in News: फोकस में रहेंगे Gail, BPCL, HDFC, Fortis, Vedanta समेत य स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 23 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Gail (India), Bharat Petroleum Corporation, HDFC, Fortis Healthcare, Eros International, Vedanta, Delhivery, Wipro, Landmark Cars, PNB Housing Finance, LIC Housing Finance, Craftsman Automation, Sansera Engineering, Sansera Engineering, Aether Industries, Federal Bank, Jyoti Structures जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. RIL का शेयर पार करेगा 3100 रु का लेवल, पोर्टफोलियो में क्यों करना चाहिए शामिल, ये हैं 4 बड़ी वजह Gail (India) देश की सबसे बड़ी गैस वितरक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को पछाड़कर पंजाब में गुरदासपुर से जम्मू तक गैस पाइपलाइन बिछाने का लाइसेंस हासिल कर लिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने यह जानकारी दी. पीएनजीआरबी ने बयान में कहा कि उसने गुरदासपुर-जम्मू गैस पाइपलाइन के लिए जनवरी में आवेदन एवं बोलियां मांगी थीं. बयान के अनुसार गुरदासपुर-जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए निविदा दाखिल करने के अंतिम तिथि 17 मई, 2023 थी. BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहा है कि राइट्स इश्यू सहित पूंजी निवेश के विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 28 जून को होने वाली है. यह फंड कंपनी को एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और और एनर्जी सिक्‍योरिटी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी. Paytm, Nykaa, Zomato जैसे न्यू एज स्टॉक्स में बना मोमेंटम, क्या 50% से 86% डिस्काउंट पर निवेश का सही है मौका? HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रूरलशोर्स बिजनेस सर्विसेज में पूरी 9.65 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है. इसने HDFC Property Ventures में भी 10 लाख शेयर और एचडीएफसी वेंचर कैपिटल में 5 लाख शेयर विविध डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1.20 करोड़ रुपये और 0.30 करोड़ रुपये में बेचे. हालांकि, एचडीएफसी ने बोनिटो डिजाइन्स में 25 करोड़ रुपये में 3.86 फीसदी शेयर खरीदे. जबकि कॉर्पोरेशन ने एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के माध्यम से कॉग्निलेमेंट्स में 914 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (CCPS) खरीदे. Fortis Healthcare फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड श्री कावेरी मेडिकल केयर (इंडिया) लिमिटेड को 152 करोड़ रुपये में चेन्नई के वड़पलानी स्थित अपना अस्पताल कारोबार परिचालन बेचेगी. फोर्टिस हेल्थकेयर ने बयान में कहा कि उसने श्री कावेरी मेडिकल केयर (इंडिया) लिमिटेड के साथ बिक्री के लिए पक्के करार पर हस्ताक्षर किए हैं. बयान के अनुसार, यह पूरा सौदा कैश में होगा और इसके जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. समझौते में कुछ शर्तें तय की गई हैं. कंपनी ने बताया कि आर्कोट रोड स्थित वड़पलानी यूनिट अक्टूबर, 2020 में शुरू हुई थी और यह पट्टे पर लिए गए एक परिसर में 110 बिस्तरों के साथ ऑपेशनल है. Eros International भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रुपयों की कथित हेराफेरी के एक मामले में मीडिया और मनोरंजन कंपनी इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशक सुनील अर्जन लुला और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कुमार द्विवेदी को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया. इरोज इंटरनेशनल और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दो प्रवर्तक इकाइयों- इरोज वर्ल्डवाइड एफजेड एलएलसी और इरोज डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है. Vedanta खनन कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्टों के बाद एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण नोट जारी किया है जिनमें कहा गया है कि वेदांता थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट बेच रही . कंनी के अनुसार यह मीडिया रिपोर्ट गलत, निराधार और गलत हैं, और कंपनी द्वारा इसका खंडन किया जा रहा है.