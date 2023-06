Stocks in News: फोकस में रहेंगे GAIL, SBI, LIC, HCL, BHEL समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 16 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में GAIL (India), SBI, LIC, TVS Motor Company, HCL Technologies, IGL, BHEL, Tata Steel, Godrej Properties, Wipro, Torrent Pharmaceuticals, Persistent Systems, NLC India, PFC, Pitti Engineering, Ramkrishna Forgings, Titagarh Wagons जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. GAIL (India) संजय कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड में नए मार्केटिंग डायरेक्‍टर का पद संभाल लिया है. इससे पहले वह देश में सीएनजी की सबसे बड़ी वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे. गेल ने एक बयान में कहा कि आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए डिग्रीधारक संजय कुमार के पास प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 35 से अधिक साल का समृद्ध अनुभव है; SBI, LIC यूटीआई म्यूचुअल फंड के प्रायोजक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश के सबसे पुराने फंड हाउस यूटीआई म्यूचुअल फंड में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन इकाइयों ने हिस्सेदारी बिक्री पर सलाह देने के लिए मर्चेंट बैंकरों से संपर्क किया है. यूटीआई म्युचुअल फंड के प्रवर्तकों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) शामिल हैं. TVS Motor Company कंपनी ने एमराल्ड हेवन रियल्टी लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी 166.83 करोड़ रुपये में बेच दी है. एमराल्ड हेवन रियल्टी में ऑटोमेकर की 43.54 फीसदी हिस्सेदारी थी. खरीदार टीवीएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो प्रमोटर/प्रमोटर समूह का एक हिस्सा है. HCL Technologies प्रौद्योगिकी कंपनी ने Microsoft की Azure OpenAI सेवा के साथ जनरेटिव AI को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए Microsoft के साथ सहयोग का विस्तार किया है. IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के नए प्रबंध निदेशक कमल किशोर चटिवाल ने पदभार संभाल लिया. आईजीएल देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है. पनी ने बयान में कहा कि चटिवाल आईजीएल से जुड़ने से पहले ‘गेल’ जयपुर में कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय विपणन के प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. सरकारी गैस कंपनी गेल आईजीएल की प्रवर्तक है. BHEL टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) और सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के गठजोड़ को भारतीय रेलवे से 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के विनिर्माण का ठेका मिला है. इन कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड और बीएचईएल गठजोड़ ने 2029 तक 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ अनुबंध किया है. अनुबंध का मूल्य करीब 24,000 करोड़ रुपये है. Tata Steel टाटा स्टील ने कम कॉर्बन उत्सर्जन की इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के विकास के लिए जर्मनी के एसएमएस समूह के साथ भागीदारी की है. टाटा स्टील ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत दोनों कंपनियां आगे तकनीकी चर्चा करेंगी और एसएमएस समूह द्वारा विकसित ईजीमेल्ट (इलेक्ट्रिक-एसिस्टेड सिनगैस स्मेल्टर) प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से औद्योगिक प्रदर्शन करेंगी. Godrej Properties गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक लग्जरी आवासीय परियोजना के विकास के लिए कोलकाता में 7.44 एकड़ लैंड के अधिग्रहण के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है. इस परियोजना से कंपनी को लगभग 1,200 करोड़ रुपये का सेल्‍स रेवेन्‍यू बिक्री राजस्व मिलने का अनुमान है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल आवास अवसंरचना विकास निगम लि. से कोलकाता के न्यू अलीपुर में 7.44 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी. IKIO Lighting आज IKIO Lighting के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी. इस इश्‍यू को करीब 68 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था. वहीं इसका अपर प्राइस बैंड 285 रुपये है और ग्रे मार्केट में शेयर 32 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है.