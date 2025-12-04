scorecardresearch
फिच ने FY26 के लिए भारत की ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाकर 7.4% की, मजबूत खपत और GST रिफॉर्म से बढ़ा भरोसा

India GDP : फिच रेटिंग्स ने भारत की FY26 GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था. बढ़ोतरी कंजम्पशन में मजबूती और GST दरों में कटौती से लोगों और बिजनेस के बीच बेहतर माहौल बनने के कारण हुई है.

Written byFE Hindi Desk

FE Hindi Desk
GDP growth forecast for India, Fitch Ratings

GDP growth forecast for India, Fitch Ratings Photograph: (FE)

Fitch Ratings has revised its GDP growth forecast : फिच रेटिंग्स ने भारत की FY26 GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है, जो पहले 6.9% था. एजेंसी के अनुसार, यह बढ़ोतरी उपभोक्ता खर्च (कंजम्पशन) में मजबूती और हाल ही में हुई GST दरों में कटौती से लोगों और बिजनेस के बीच बेहतर माहौल बनने के कारण हुई है.

फिच ने बताया कि FY26 की दूसरी तिमाही (Q2) में GDP की रफ्तार और तेज (India GDP Growth) हुई है, जो Q1FY26 के 7.8% से बढ़कर 8.2% हो गई. एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष के बाकी महीनों में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन पूरे साल के लिए अनुमान अब 7.4% कर दिया गया है, जो कि सितंबर में जारी 6.9% के अनुमान से काफी ज्यादा है.

ग्रोथ को बढ़ाने वाले मुख्य कारण

फिच (Fitch Ratings) के अनुसार, FY26 में भारत की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण प्राइवेट कंजम्पशन में बढ़ोतरी है. यह बढ़ोतरी कुछ प्रमुख वजहों से हुई है:

लोगों की वास्तविक (रियल) आय में सुधार
उपभोक्ता और बिजनेस दोनों का मूड और भरोसा बेहतर होना
GST दरों में कटौती के बाद कई सामानों के दाम कम होना

सितंबर 2025 में लागू किए गए GST सुधारों के तहत 375 से ज्यादा वस्तुओं के दाम घटे. लगभग 99% सामानों को 0%, 5% या 18% टैक्स स्लैब में रखा गया, जबकि सिर्फ 1% आइटम पर सबसे ज्यादा 40% टैक्स लगता है.

इसके अलावा, भारत के लिए एक और सकारात्मक संकेत यह है कि अक्टूबर में रिटेल महंगाई (CPI आधारित महंगाई) घटकर 0.03% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई. इसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों के दाम कम होना है.

एक और रेपो रेट कटौती!

फिच का कहना है कि महंगाई कम रहने से RBI को दिसंबर में एक और रेपो रेट कटौती करने का मौका मिल सकता है, जिससे दर 5.25% पर आ सकती है. इससे पहले RBI 2025 में अब तक 100 बेसिस अंकों की दर कटौती कर चुका है और कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) को भी 4% से घटाकर 3% कर चुका है.

FY27 में ग्रोथ धीमी होने का अनुमान

फिच का अनुमान है कि FY27 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी धीमी होकर 6.4% रह सकती है. फिच का कहना है कि RBI अपनी चल रही MPC बैठक में 0.25% की दर कटौती कर सकता है. एजेंसी ने दोबारा कहा कि महंगाई लगातार गिर रही है, जिससे RBI दिसंबर में एक और रेपो रेट कट कर सकता है और इसे 5.25% तक ला सकता है. इससे पहले RBI 2025 में अब तक 100 बेसिस अंकों की कटौती कर चुका है और CRR (कैश रिजर्व रेश्यो) को भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है. 

फिच का अनुमान है कि इस कटौती के बाद पॉलिसी रेट लंबे समय तक, लगभग 2 दशकों तक 5.25% पर स्थिर रह सकती है. इसका कारण है : कोर इंफ्लेशन (मुख्य महंगाई) में धीरे-धीरे सुधार, अर्थव्यवस्था में मजबूत ग्रोथ की गति बरकरार रहना.

