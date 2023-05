Stocks in News: फोकस में रहेंगे HCL Tech, RIL, ICICI Bank, Zomato समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 21 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HCL Tech, RIL, ICICI Bank, Yes Bank, Orient Green, Sterling & Wilson, HDFC Bank, Zomato, Fortis Healthcare, Tata Power, HDFC Capital, Cyient, Siemen, Sun Pharma, Aditya Birla Money, Hindustan Zinc, CE Info Systems, Star Housing Finance जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. आज आएंगे RIL के नतीजे आज यानी 21 अप्रैल को दिग्‍गज कंपनी Reliance Industries अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. वहीं आज आदित्‍य बिरला मनी, हिंदुस्‍तान जिंक, तेजस नेटवर्क, भीमा सीमेंट्स, और Wendt (India) के भी नतीजे आएंगे. ICICI Bank के नतीजे कल 22 अप्रैल को निजी सेक्‍टर के दिग्‍गज बैंक ICICI Bank के तिमाही नतीजे आएंगे. इसके अलावा 22 अप्रैल को Yes Bank, मैक्रोटेक डेवलपर्स, CE Info Systems, Star Housing Finance के भी नतीजे आएंगे. HCL Tech सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL Tech वित्त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में 3983 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो एक साल पहले की समान अवधि की 3599 करोड़ की तुलना में 10.85 फीसदी अधिक है. हालांकि दिसंबर तिमाही की तुलना में कंपनी का मुनाफा 3 फीसदी घट गया है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4096 करोड़ रुपये रहा था. परिचालन आय सालाना आधार पर करीब 18 फीसदी बढ़कर 26,606 करोड़ रुपये हो गई. Orient Green ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी को बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 18.97 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 32.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की कुल आय 46.45 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 40.20 करोड़ रुपये थी. पिछले साल की इसी अवधि में 70.88 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 71.99 करोड़ रुपये हो गया. Sterling & Wilson स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में बढ़कर 421 करोड़ रुपये हो गया. आमदनी घटने से कंपनी का घाटा बढ़ा है. पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में कंपनी को 127 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय 1,071 करोड़ रुपये से घटकर 88 करोड़ रुपये रह गई. HDFC Bank एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए कैजाद भरूचा को बैंक का उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि बैंक ने भावेश झावेरी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को कैजाद भरूचा को 19 अप्रैल से तीन साल के लिए बैंक के उप-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी. Zomato घरेलू इस्तेमाल के सामान की त्वरित आपूर्ति करने वाली कंपनी ब्लिंकिट के ज्यादातर स्टोर पर परिचालन शुरू हो चुका है. इससे पहले, ये स्टोर डिलीवरी साझेदारों की हड़ताल से प्रभावित हुए थे. जोमेटो ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी. पिछले वर्ष जोमेटो ने ब्लिंकिट (पहले ग्रोफर्स इंडिया) का अधिग्रहण कर लिया था. Fortis Healthcare स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कंपनी फोर्टिस हेल्थकेयर ने मानेसर स्थित मेडोर अस्पताल के अधिग्रहण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के वीपीएस समूह के साथ समझौते किया है. सौदे का आकार 225 करोड़ रुपये होगा. फोर्टिस ने 225 करोड़ रुपये के कुल खरीद मूल्य पर मेडोर अस्पताल को खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं्. अस्पताल की क्षमता 350 बिस्तरों की है. Tata Power बिजली कंपनी टाटा पावर ने कोयम्बटूर में 20 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोयंबटूर नगर निगम के साथ भागीदारी की है. तमिलनाडु में इन ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के बाद यहां टाटा पावर द्वारा स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन की कुल संख्या बढ़कर 116 हो जाएगी.