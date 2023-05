Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HCL Technologies, Tata Motors, Jindal Stainless, AU Small Finance Bank, Adani Green, Mastek, Tata Communications, NBCC (India), Shakti Pumps, Equitas Small Finance Bank, Adani Ports, Bank of Maharashtra, Torrent Power, Bajaj Electricals, India Grid Trust, ICICI Prudential, Cyient, Sterling and Wilson Renewable Energy, Oriental Hotels, Reliance Industrial Infrastructure जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमाही नतीजे आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है.

HCL Technologies

आज 20 अप्रैल को HCL Technologies समेत कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें ICICI Prudential Life Insurance Company, Cyient, Sterling and Wilson Renewable Energy, Bodhi Tree Multimedia, Orient Green Power Company, Oriental Hotels, Rajnish Wellness और Reliance Industrial Infrastructure भी शामिल हैं.

Tata Motors

टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) ने कहा है कि वह अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने, नए मॉडल पेश करने और अपनी श्रेणी में प्रौद्योगिकी बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 15 अरब पाउंड का निवेश करेगी. कंपनी ने कहा कि हेलेवुड स्थित उसका संयंत्र पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक रूप से उत्पादन इकाई होगा. इसकी अगली पीढ़ी के मध्यम आकार के एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) ढांचा, विद्युतीकृत मॉड्यूलर ढांचा (ईएमए) अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा.

Jindal Stainless

स्टेनलेस स्टील बनाने वाली घरेलू कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के निदेशक मंडल ने अभ्युदय जिंदल को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रुपये प्रति शेयर के स्‍पेशल इंटरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. जेएसएल ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) की विलय प्रक्रिया के सफल समापन और विलय की गई इकाई के नये शेयरों के लिस्‍ट होने पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य पर 1 रुपये प्रति शेयर के स्‍पेशल इंटरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है.

AU Small Finance Bank

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की अनुमति मिल गई है. बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी- प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है. रिजर्व बैंक ने हाल में संजय अग्रवाल को इस बैंक का 3 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी थी.

Adani Green

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि उसे खपत से ज्यादा पानी बचाने यानी संरक्षण के प्रयासों के लिए एक वैश्विक संस्था से प्रमाणपत्र मिला है. कंपनी ने बयान में कहा कि एक स्वतंत्र वैश्विक एश्योरेंस एजेंसी डीएनवी ने एजीईएल को ‘वॉटर पॉजिटिव’ के तौर पर वेरिफाई किया है. कंपनी ने कहा कि यह वेरिफिकेशन दर्शाता है कि एजीईएल का जल संरक्षण उसकी खपत से कहीं अधिक है.

Mastek

मार्च FY23 तिमाही में आईटी सर्विसेज कंपनी Mastek का मुनाफा तिमाही आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 72.6 करोड़ रुपये रहा है, जो टॉपलाइन और परिचालन आय में ग्रोथ से प्रेरित रहा. तिमाही के लिए रेवेन्‍यू 7.7% QoQ बढ़कर 709.2 करोड़ रुपये हो गया. EBIT Q4FY23 105.92 करोड़ रुपये हो गया. बोर्ड ने FY23 के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है.

Tata Communications

टाटा कम्युनिकेशंस का मुनाफा Q4FY23 में सालाना आधार पर 10.7 फीसदी घटकर 326 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्‍यू 7.2% YoY से बढ़कर 4569 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA करीब 1 फीसदी घटकर 1,034.22 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 188 बीपीएस गिरकर 22.64 फीसदी रहा.