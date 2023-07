Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 18 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HDFC Bank, LTIMindtree, IndusInd Bank, Maruti Suzuki, Adani Total Gas, Zee Entertainment, PTC India, Central Bank of India, Route Mobile, Karur Vyasa Bank, Makemytrip Ltd, Amara Raja Batteries, Gujarat Fluorochemicals, Alembic Pharma, ICICI Lombard GIC, Polycab India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है.

IndusInd Bank

आज यानी 18 जुलाई 2023 को IndusInd Bank अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रहा है. इसके अलावा आज ICICI Lombard GIC, ICICI Prudential, JSW Ispat, L&T Technology, Polycab India, CIE Automotive India, HeidelbergCement India और Himadri Speciality Chemical के भी तिमाही नतीजे जारी होंगे.

Q1FY24: दिग्गज निवेशकों का लेटेस्ट पोर्टफोलियो; दमानी, झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स कहां लगा रहे हैं पैसा

HDFC Bank

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा जून तिमाही में करीब 30 फीसदी बढ़कर 11952 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 9195.99 करोड़ का मुनाफा हुआ था. हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा घटा है. जनवरी-मार्च की तिमाही में बैंक का मुनाफा 12,594.47 करोड़ रुपये रहा था. जून तिमाही के बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है.

LTIMindtree

सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी एलटीआईमाइंडट्री का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा 4.1 फीसदी बढ़कर 1,152.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1106.5 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी की परिचालन आय 13.83 फीसदी बढ़कर 8,702 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 7644 करोड़ रुपये रही थी.

IPO 2023: यह साल आईपीओ के लिहाज से रहा सुपरहिट, 50% स्टॉक ने दिए ब्लॉक बस्टर रिटर्न

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी एसयूवी ग्रैंड विटारा के ‘इलेक्ट्रिक हाइब्रिड’ संस्करण में पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अलार्म लगाया है. इससे इस वाहन की कीमतों में 4 हजार रुपये तक का इजाफा होगा. कंपनी के अनुसार यह तकनीक चालकों और पैदल चलने वालों को वाहन की उपस्थिति के बारे में सचेत करके सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए बनाई गई है.

Zee Entertainment

मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट के प्रतिबंधित प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका ने कहा है कि सोनी के साथ विलय की योजना पर काम काफी आगे बढ़ चुका है और इस संबंध में प्रवर्तकों पर लगी सेबी की बंदिशें कोई समस्या नहीं बननी चाहिए. सूत्रों ने कहा कि गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में यह संभावना जताई है.

Adani Total Gas

तेल एवं गैस नियामक पीएनजीआरबी ने अडाणी समूह की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के नोएडा में सीएनजी की खुदरा बिक्री और पाइप से घरों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए लाइसेंस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 14 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि नोएडा में सीएनजी एवं पीएनजी वितरण को लेकर अडाी टोटल गैस लिमिटेड नियमों के अनुरूप शर्तें पूरी नहीं करती है.