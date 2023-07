HDFC Bank Q1: एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 30% बढ़कर 11,951 करोड़ हुआ, एसेट क्वालिटी सुधरी, नेट NPA घटकर 0.30%

HDFC Bank Q1 Profit: निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)के लिए जून तिमाही बेहतर रही है. वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 30 फीसदी बढ़कर 11952 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक को 9195.99 करोड़ का मुनाफा हुआ था. हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा घटा है. जनवरी-मार्च की तिमाही में बैंक का मुनाफा 12,594.47 करोड़ रुपये रहा था. जून तिमाही के बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है. बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि जून तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 23599.1 करोड़ रुपये रही है. बैंक की कुल आय बढ़कर 61,021 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 44,202 करोड़ रुपये रही थी. तिमाही के दौरान बैंक का परिचालन खर्च बढ़कर 15,177 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,355 करोड़ रुपये था. एसेट क्वालिटी में सुधार जून तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है. बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट (GNPA) रेश्यो एक साल पहले की समान तिमाही में 1.28 फीसदी की तुलना में 1.17 फीसदी रह गया है. वहीं नेट NPA (NNPA) भी सालाना आधार पर 0.35 फीसदी से घटकर 0.30 फीसदी रह गया. हालांकि तिमाही आधार पर HDFC Bank की एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है. बैंक का ग्रॉस NPA तिमाही आधार पर 5.7 फीसदी बढ़कर 19,045.1 करोड़ रहा जो मार्च तिमाही में 18,019 करोड़ था. जबकि नेट NPA भी तिमाी बेसिस पर 9.4 फीसदी बढ़कर 4368.4 करोड़ से 4776.9 करोड़ हो गया. ट्रीजरी सेग्मेंट में रेवेन्यू 10,537 करोड़ बैंक के ट्रीजरी सेग्मेंट में रेवेन्यू 10,537 करोड़ रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 7,379 करोड़ रुपये रहा था. रिटेल बैंकिंग रेवेन्यू 42,939 करोड़ पहुंच गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 31,685 करोड़ था. होलसेल बैंकिंग 28,332 करोड़ हो या जो एक साल पहले की समान तिमाही में 18,642 करोड़ था.