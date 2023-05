Stocks in News: फोकस में रहेंगे HDFC Bank, Tata Motors, Infosys, TCS समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 17 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HDFC Bank, Tata Motors, Infosys, TCS, Vodafone Idea, Godrej Properties, HCL Technologies, Max Healthcare Institute, Gujarat State Petronet, Torrent Power, Gokul Agro Resources, Sarda Energy Minerals जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. HDFC Bank निजी क्षेत्र के HDFC Bank का वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में मुनाफा 20.6 फीसदी बढ़कर 12,594.5 करोड़ रुपये रहा. पिछले साल की समान अवधि में बैंक का मुनाफा 10,443.01 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि तिमाही आधार पर बैंक का मुनाफा 12,698.32 करोड़ रुपये से घट गया है. जबकि पूरे वित्त वर्ष में मुनाफा करीब 21 फीसदी बढ़कर 45,997.11 करोड़ रुपये हो गया है. बैंक का एकल आधार पर मुनाफा 19.81 फीसदी बढ़कर 12,047.45 करोड़ रुपये रहा है. एकल आधार पर कुल आय बढ़कर 53,850 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 41,086 करोड़ रुपये रही थी. ब्याज आय 23.7 फीसदी बढ़कर 23,351.8 करोड़ रुपये रही. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 19 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है. Tata Motors टाटा मोटर्स ने कहा है कि लागत में हुई बढ़ोतरी के भार को कुछ कम करने के उद्देश्य से वह अपने यात्री वाहनों के दाम 1 मई से बढ़ाएगी. टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि भिन्न मॉडल और संस्करण के लिए बढ़ोतरी अलग-अलग होगी. कीमत में औसतत बढ़ोतरी 0.6 फीसदी रहेगी. इससे पहले कंपनी ने फरवरी में भी यात्री वाहनों के दाम बढ़ाए थे. कंपनी ने कहा, नियामकीय बदलाव के कारण लागत बढ़ने और कुल निर्माण लागत बढ़ने का ज्यादातर भार कंपनी ने अपने पर लिया है लेकिन इस बढ़ोतरी के जरिए कुछ भार उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है. Infosys देश के दूसरे सबसे बड़े आईटी सेवा निर्यातक Infosys को वित्त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में 6,128 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, जो तिमाही आधार पर 7% कम है. रेवेन्‍यू 2.3% QoQ घटकर 37,441 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBIT 4.3% घटकर 7,877 करोड़ रुपये रहा है. मार्च तिमाही के लिए EBIT मार्जिन तिमाही बेसिस पर 50 बीपीएस गिरकर 21% हो गया. डॉलर के संदर्भ में रेवेन्‍यू 2.2% गिरकर 4,554 मिलियन डॉलर हो गया और सीसी टर्म में रेवेन्‍यू 3.2% कमजोर हुआ. TCS देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) उठापटक के दौर से गुजरने के बावजूद अनुसंधान एवं नवाचार, कार्यालय स्थल और प्रौद्योगिकी ढांचा में निवेश की रफ्तार को बरकरार रखेगी. टीसीएस के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) समीर सेकसरिया ने कहा कि कंपनी के सामान्य सैलरी हाइक जारी रखने के वादे से जून तिमाही में परिचालन मुनाफा मार्जिन पर 1.70-1.75 फीसदी तक का अतिरिक्त असर पड़ेगा. Vodafone Idea दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया ने हाल में चीन की कंपनी जेडटीई को करीब 200 करोड़ रुपये का नेटवर्क उपकरण का ऑर्डर दिया है. सूत्रों के अनुसार कंपनी ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमपी-सीजी) के दूरसंचार सर्किलों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपकरण मुहैया कराने के लिए चीन की कंपनी को ऑर्डर दिया है. Godrej Properties घरों की बढ़ती मांग के बीच रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने नई परियोजनाओं के विकास के लिए पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में 18 भूखंड जोड़े हैं. कंपनी को इन परियोजनाओं से 32,000 करोड़ रुपये का बिक्री राजस्व मिलने की उम्मीद है. गोदरेज प्रॉपर्टीज भविष्य की परियोजनाएं तैयार करने और अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए भूमि का सीधे अधिग्रहण करने के अलावा भूस्वामियों के साथ संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) भी करती है.