Stocks in News: फोकस में रहेंगे HDFC, Shriram Finance, RVNL, Aptech, DMart समेत ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 21 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Shriram Finance, HDFC Life, RVNL, Aptech, D-Mart, HDFC, IIFL Securities, HDFC AMC, Shilpa Medicare, Pidilite, GMDC, Fino Payments Bank, KIMS, Thyrocare Technologies, Jamna Auto Industries, Timken India, IDFC First Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Shriram Finance मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीराम फाइनेंस में पिरामल एंटरप्राइजेज की पूरी 8.34 फीसदी हिस्सेदारी या 3.12 करोड़ शेयर बेचने की संभावना है. न्यूनतम कीमत 1,483 रुपये प्रति शेयर रहने की संभावना है, जो 20 जून को बंद कीमत से 5% कम है. इस सौदे के लिए मॉर्गन स्टेनली ब्रोकर है. Midcap Stocks: मिडकैप शेयरों में करना है निवेश, पोर्टफोलियो के लिए चुनें लॉन्ग टर्म कंपाउंडर और वैल्यू स्टॉक HDFC Life Insurance भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने आवास विकास वित्त निगम (HDFC) द्वारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अतिरिक्त शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है. Rail Vikas Nigam कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे अपने नोट में आरवीएनएल और TMH के बीच ज्वॉइंट वेंचर के टूटने के संबंध में खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन अभी भी वैध है क्योंकि किसी भी पक्ष ने इसे समाप्त नहीं किया है. बैंक गारंटी को निविदा शर्त के अनुसार अनुमेय समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से जमा किया जाएगा. एमओयू की शर्तों पर और विचार-विमर्श चल रहा है. Investment Strategy: पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का आ गया समय, बाजार नए रिकॉर्ड की ओर, म्यूचुअल फंड में ऐसे बनाएं स्ट्रैटेजी Aptech Aptech के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनिल पंत ने कंपनी को सूचित किया कि उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण, वह 20 जून से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जा रहे हैं. अंतरिम उपाय के रूप में, बोर्ड ने बोर्ड के कुछ सदस्यों की एक अंतरिम समिति का गठन किया है और कंपनी के सुचारू कामकाज और संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट अंतरिम सीईओ के चयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. Avenue Supermarts धीरज कंपानी ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (बॉइंग एंड मर्चेंडाइजिंग) पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी के साथ उनका आखिरी वर्किंग डे 30 जून होगा. HDFC HDFC ने अपनी एजुकेशन लोन शाखा एचडीएफसी क्रेडिला को निजी इक्विटी फर्मों के एक गठजोड़ को 9,060 करोड़ रुपये में बेचा है. एचडीएफसी ने एक बयान में कहा कि क्रिसकैपिटल और बीपीईए ईक्यूटी सहित निजी इक्विटी फर्मों के एक गठजोड़ ने एचडीएफसी क्रेडिला में 90 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. IIFL Securities आईआईएफल सिक्योरिटीज केशेयरों पर भी आज नजर रहेगी. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के एक्शन के बाद 20 जून के कारोबार में शेयर में 24 फीसदी तक गिरावट आई थी, जो बाद में कुछ रिकवर हुआ. सेबी ने आईआईएफल सिक्योरिटीज की स्टॉकब्रोकिंग यूनिट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल के लिए कंपनी द्वारा किसी भी नए ग्राहक को जोड़े जाने पर पाबंदी लगा दी है.