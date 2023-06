Stocks in News: फोकस में रहेंगे Hero MotoCorp, M&M, HAL, Tata Power समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 9 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Hero MotoCorp, Mahindra & Mahindra, Kotak Mahindra Bank, Biocon, HAL, Tata Power, IKIO Lighting, Blue Dart Express, NHPC, GAIL (India), Aether Industries, Snowman Logistics, CEAT, IRB Infrastructure Developers, PTC Industries जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Hero MotoCorp हीरो मोटोकॉर्प भविष्य की तैयारियों के तहत प्रीमियम वाहनों के लिए अपने मौजूदा बिक्री बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएगी. इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कमर कस रही है. हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता ने मिड टर्म में कंपनी की 3 प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि वह प्रीमियम सेग्‍मेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, कंप्यूटर सेग्‍मेंट का विस्तार करने और इलेक्ट्रिक दोपहिया सेग्‍मेंट में लीडिंग पोजिशन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी. Mahindra & Mahindra महिंद्रा एंड महिंद्रा सुप्रो सीएनजी डुओ की पेशकश के साथ दोहरे ईंधन वाले छोटे कमर्शियल व्‍हीकल सेग्‍म्‍मेंट में उतर गई है. इस गाड़ी की शोरूम कीमत 6.32 लाख रुपये है. सुप्रो सीएनजी डुओ सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है. यह मॉडल 750 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 75 किलो की सीएनजी टैंक क्षमता के साथ आता है. इसमें 5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी है. यानी एक बार सीएनजी भरवाने के बाद यह वाहन 325 किलोमीटर तक चल सकता है. Kotak Mahindra Bank कनाडा पेंशन फंड निजी क्षेत्र के लेंडर में 1.66 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की संभावना है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है. डील का आकार लगभग 754 मिलियन डॉलर हो सकता है. कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास मार्च तक बैंक में 4.34 फीसदी हिस्सेदारी या 8.63 करोड़ शेयर हैं. Biocon बेंगलुरु में एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (API) निर्माण सुविधा को जर्मनी के सक्षम प्राधिकरण से जीएमपी अनुपालन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है. यह बेंगलुरु सुविधा फरवरी 2023 में यूरोपीय संघ जीएमपी निरीक्षण के तहत गई थी. HAL राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी ने कहा कि इक्विटी शेयरों के सब-डिविजन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 27 जून को होगी. इसलिए, बोर्ड की बैठक के परिणाम की घोषणा के बाद 9 जून से 48 घंटे तक नामित व्यक्तियों, जुड़े व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों सहित सभी अंदरूनी लोगों के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी. Tata Power टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने अपनी सहायक कंपनी टीपी वर्धमान सूर्या के माध्यम से टाटा स्टील के लिए 966 मेगावाट आरटीसी (राउंड-द-क्लॉक) हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त किया. परियोजना में 379 मेगावाट सौर और 587 मेगावाट पवन ऊर्जा की संकर नवीकरणीय क्षमता है. टाटा स्टील उक्त परियोजना में 26 फीसदी इक्विटी का निवेश करेगी. परियोजना 1 जून, 2025 तक चालू हो जाएगी.