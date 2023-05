Stocks in News: फोकस में रहेंगे HUL, Axis Bank, TechM, Wipro, Baja Finserv समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HUL, Axis Bank, Tech Mahindra, Wipro, Baja Finserv, ACC, Indian Hotels, SBI, Airtel, Vedanta, UltraTech Cement, SBI Cards, Kotak Mahindra Bank, RBL Bank, Star Health, Tata Metaliks, Aarti Drugs, Rossari Biotech, Mahindra & Mahindra Financial Services जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. आज UltraTech Cement, SBI Cards के नतीजे आज यानी 28 अप्रैल 2023 को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें UltraTech Cement, SBI Cards and Payment Services, CSB Bank, L&T Finance Holdings, Mahindra & Mahindra Financial Services, Vedant Fashions, Atul, CarTrade Tech, eMudhra, Himadri Speciality Chemical, Ramkrishna Forgings, Star Health, Tata Metaliks शामिल हें. 29 अप्रैल को इन कंपनियों के नतीजे 29 अप्रैल शनिवार को कुछ कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी. इनमें Kotak Mahindra Bank, IDBI Bank, RBL Bank, IDFC First Bank, Aarti Drugs, Central Bank of India, GHCL, Rossari Biotech शामिल हैं. HUL एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 2552 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 15,053 करोड़ रहा है. कुल खर्च बढ़कर 11,961 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में हिंदुस्तान यूनिलीवर की परिचालन आय 15.49 फीसदी बढ़कर 59,443 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 51,472 करोड़ रुपये थी. कंपनी के बोर्ड ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 22 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. EBITDA मार्च तिमाही में 7 फीसदी बढ़कर 3471 करोड़ रहा है. EBITDA मार्जिन 90 अंक सालाना घटकर 23.7 फीसदी हो गया. Axis Bank निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 5361 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 4,417 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. वहीं एकल आधार पर 5,728 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है. सिटीइंडिया के खुदरा उपभोक्ता व्यवसाय के 12,490 करोड़ रुपये में अधिग्रहण की वजह से बैंक को यह घाटा हुआ है. बैंक का कहना है कि अगर इस सौदे की राशि को अलग कर दें तो बैंक का मनाफा सालाना आधार पर 61 फीसदी बढ़ा है. ब्याज आय 33 फीसदी बढ़कर 11,742 करोड़ रुपये हो गई. Tech Mahindra टेक महिंद्रा का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में 34.69 फीसदी घटकर 1117.8 करोड़ रुपये पर आ गया. कंपनी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का शुद्ध लाभ 5566 करोड़ रुपये से घटकर 4831.5 करोड़ रुपये रह गया. टेक महिंद्रा की कुल आय 13 फीसदी बढ़कर 13,718 करोड़ रुपये हो गई. टेक महिंद्रा के मुख्य वित्त अधिकारी रोहित आनंद ने कहा कि कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन 11.2 फीसदी रहा. Wipro सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 0.4 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 3,074.5 करोड़ रुपये रहा है. इसके साथ ही कंपनी ने 26.96 करोड़ इक्विटी शेयरों के बायबैक की भी घोषणा की है. मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 11.17 फीसदी बढ़कर 23,190.3 करोड़ रुपये हो गया. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 7.1 फीसदी गिरकर 11,350 करोड़ रुपये पर आ गया. विप्रो के निदेशक मंडल ने 26.96 करोड़ इक्विटी शेयरों के बायबैक 445 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. Baja Finserv बजाज फिनसर्व लिमिटेड (बीएफएल) का मार्च, 2023 में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का मुनाफा 31 फीसदी बढ़कर 1769 करोड़ रुपये रहा है. 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी को 1346 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. बजाज ग्रुप की विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबार की होल्डिंग कंपनी बीएफएल ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि मार्च तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 23,625 करोड़ रुपये हो गई है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 18,862 करोड़ रुपये थी. कंपनी के निदेशक मंडल ने एक रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर 80 पैसे प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है.