Stocks in News: फोकस में रहेंगे Ideaforge Tech, Titan, RIL, Adani Green समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 7 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Ideaforge Technology, Titan Company, RIL, Adani Green, NTPC, Tata Motors, Dabur India, JK Cement, NTPC, Indian Oil Corporation, Praj Industries, UFO Moviez India, Capacite Infraprojects, Aster DM Healthcare, Indian Hotels, Eris Lifesciences, India Grid Trust, Variman Global Enterprises, Sat Industries, Piramal Enterprises जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Ideaforge Technology अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी Ideaforge Technology का शेयर लिस्‍ट होगा. आईपीओ को 107 गुना के करीब सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था. इश्यू प्राइस 672 रुपये प्रति शेयर था, जबकि ग्रे मार्केट प्रीमियम 76 फीसदी है. Titan Company Titan Company ने जून वित्त वर्ष 24 तिमाही के लिए रेवेन्‍यू में साल-दर-साल 20 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. सभी प्रमुख बिजनेस ने तिमाही में डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की है. तिमाही के दौरान कुल 68 स्टोर (कैरेटलेन सहित) जोड़े गए, जिससे टाइटन की रिटेल प्रेजेंस 2,778 स्टोर तक पहुंच गई. 18 नए स्टोर खुलने के साथ ज्‍वैलरी सेग्‍मेंट में सालाना आधार पर 21 फीसदी की ग्रोथ हुई, जबकि घड़ियों और वियरेबल सेग्‍मेंट में 13 फीसदी ग्रोथ दर्ज की गई. आईकेयर डिवीजन की बिक्री में सालाना आधार पर 10 फीसदी की ग्रोथ हुई, जबकि फ्रैग्रेंस और फैशन सेग्‍मेंट में 9 फीसदी और 13 फीसदी की ग्रोथ के साथ सालाना आधार पर 11 फीसदी ग्रोथ रही. RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कंपनी की वित्तीय सेवा इकाई को अलग करने और उसकी सूचीबद्धता को मंजूरी दे दी है. रिलायंस ने इससे पहले अपने वित्तीय सेवा उपक्रम को रिलायंस स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (आरएसआईएल) के रूप में अलग करने और इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) के रूप में सूचीबद्ध करने की योजना की घोषणा की थी. Adani Green गौतम अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड निवेशकों को शेयर बेचकर 12,300 करोड़ रुपये जुटाएगी. ग्रुप अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के बाद वापसी की रणनीति पर लगातार काम कर रही है. पूंजी जुटाने की योजना उसी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है. NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने बिहार में बाढ़ अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना की दूसरी इकाई के चालू होने की घोषणा की. एनटीपीसी ने शेयर बाजार को बताया कि इस इकाई की क्षमता 600 मेगावाट (एमडब्ल्यू) है. एनटीपीसी ने बयान में कहा कि बिहार में बाढ़ अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना के चरण-1 (660-660 मेगावाट की तीन इकाइयां) की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट-2 ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है और इसे एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापित क्षमता में शामिल किया गया है. Tata Motors टाटा मोटर्स ने अपने टियागो मॉडल की 5 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. वाहन कंपनी ने कहा कि अंतिम एक लाख गाड़ियों की बिक्री मात्र 15 माह में हुई है, जो ग्राहकों में इसकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है. टियागो पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक विकल्पों में उपलब्ध है. इसके अलावा टियागो एनआरजी स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (एसयूवी) से प्रेरित डिजायन में आती है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों संस्करणों में उपलब्ध है.