Stocks to Watch : आज India Cements, IRFC, RPP Infra, Hindustan Copper, Canara Bank समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today : आज 3 दिसंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में India Cements, IRFC, RPP Infra Project, Bikaji Foods International, Hindustan Copper, Canara Bank, Vardhman Textiles, Spice Islands Industries, KPI Green, Motilal Oswal Financial Services, CEAT, Maruti Suzuki शामिल हैं.

India Cements

कंपनी ने बताया कि उसकी इंडोनेशिया और सिंगापुर वाली सहायक कंपनियों ने PT Adcoal Energindo में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह सौदा करीब 5.2 करोड़ रुपये में होगा. FY25 में PT Adcoal का योगदान कंपनी की कुल आय का केवल 0.5% था, और बिक्री के बाद यह कंपनी की सहायक नहीं रहेगी. साथ ही, PT Adcoal की सहयोगी कंपनी PT Mitra Setia Tanah Bumbu भी समूह संरचना से बाहर हो जाएगी. PT Adcoal द्वारा MSTB में अपनी हिस्सेदारी बेचने का पुराना समझौता रद्द कर दिया गया है.

IRFC

सरकारी कंपनी IRFC ने घोषणा की है कि उसने Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) की गुजरात के गिफ्ट सिटी शाखा से ¥300 मिलियन (लगभग 300 मिलियन डॉलर) का विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ECB) लेने के लिए समझौता किया है.

RPP Infra Project

कंपनी को 25.99 करोड़ रुपये (GST सहित) का नया प्रोजेक्ट मिला है. यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु में Hogenakkal–Pennagaram–Dharmapuri–Tirupathur रोड (SH-60) को दो लेन से चार लेन करने का है. कंपनी को LOA (स्वीकृति पत्र) की हार्ड कॉपी मिल गई है और आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.

Bikaji Foods International

कंपनी ने अपनी अमेरिका स्थित पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में 250,000 डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है. यह निवेश 25,000 नये शेयरों को 10 डॉलर प्रति शेयर की दर से खरीदकर किया गया है. अमेरिकी शाखा जुलाई 2023 में बनी थी और FY25 में इसका कारोबार 1.77 मिलियन डॉलर रहा.

Hindustan Copper

सरकारी कंपनी ने एनटीपीसी माइनिंग के साथ एक समझौता किया है ताकि वे कॉपर और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर मिलकर काम कर सकें.

Canara Bank

सरकारी बैंक ने बताया कि उसने 3,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह राशि 7.55% ब्याज दर वाले Basel III AT-1 बॉन्ड्स जारी करके हासिल की गई है. इसमें 1,000 करोड़ रुपये का बेस इश्यू और 2,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल था, दोनों पूरी तरह सब्सक्राइब हुए.

AU SFB

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने ‘एयू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोग्राम’ लॉन्च करने की घोषणा की है. भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) के लिए यह प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है. एयू

Vardhman Textiles

कंपनी ने अपने ESOP Plan 2024 के तहत कर्मचारियों को 10,000 इक्विटी शेयर (प्रति शेयर फेस वैल्यू 2 रुपये) जारी किए हैं. यह शेयर मौजूदा इक्विटी शेयरों जैसी ही सभी सुविधाएं देते हैं और इससे कंपनी की कुल चुकता पूंजी में बढ़ोतरी होगी.