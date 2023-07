Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 19 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में IndusInd Bank, CONCOR, L&T Finance, Vedanta, Tata Chemicals, Piramal Pharma, Happiest Minds, Tata Communications, Alok Industries, Can Fin Homes, Century Textiles, Finolex Industries, Hatsun Agro, Jubilant Pharmova, Bank of Maharashtra, Mastek, Newgen Software, NMDC, TV18 Broadcast, RIL जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है.

L&T Finance समेत आज इन कंपनियों के नतीजे

आज यानी 19 जुलाई को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें L&T Finance Holdings, Tata Communications, Alok Industries, Can Fin Homes, Century Textiles, Finolex Industries, Hatsun Agro, Jubilant Pharmova, Bank of Maharashtra, Mastek, Newgen Software शामिल हैं.

Stock Tips: 1 महीने में 1 लाख लगाकर पा सकते हैं 18000 रु का मुनाफा, इन 4 शेयरों में मिलेगा इतना शानदार रिटर्न

IndusInd Bank

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30 फीसदी बढ़कर 2,124 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. डूबे कर्ज में कमी से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. निजी क्षेत्र के बैंक ने एक साल पहले की समान तिमाही में 1,631 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय इस दौरान 12,939 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 10,113 करोड़ रुपये थी. समीक्षाधीन अवधि में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज साल भर पहले के 8,182 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,730 करोड़ रुपये हो गया.

Container Corporation of India

एनसीएलएटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी है. कंटेनर कॉरपोरेशन के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने का 12 जुलाई को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आदेश दिया था. यह निर्णय परिचालक कर्जदाता रोडविंग्स इंटरनेशनल की तरफ से दायर अर्जी पर आया था. हालांकि, कॉनकॉर ने इस आदेश को फौरन ही एनसीएलएटी में चुनौती दे दी जहां से उसे राहत मिल गई है.

HDFC Bank पर दिग्‍गज ब्रोकरेज हाउस हुए लट्टू, शेयर पर 2200 रुपये तक का दिया टारगेट, क्‍या आप लगाएंगे पैसे

Vedanta

वेदांता ग्रुप ने गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने की प्रतिबद्धता जताते हुए मंगलवार को कहा कि इसके लिए प्रौद्योगिकी एवं इक्विटी साझेदारों के साथ गठजोड़ की दिशा में कुछ प्रगति हुई है. वेदांता को पिछले हफ्ते अपनी साझेदार फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम से अलग होने की घोषणा से बड़ा झटका लगा था.

Tata Chemicals

टाटा केमिकल्स ने अपनी अनुषंगी रैलिस इंडिया के 97 लाख शेयर 208 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. इससे कंपनी में टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 55.04 फीसदी हो गई है. टाटा केमिकल्स ने कहा कि उसने रैलिस इंडिया के 97 लाख शेयर 215.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर थोक में खरीदे हैं. यह रैलिस की पेड इक्विटी कैपिटल का 4.99 फीसदी है.

Piramal Pharma

पीरामल फार्मा को शेयरों के राइट इश्‍यू के जरिए 1,050 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिली है. कंपनी ने इसके लिए मार्च में नियामक के पास आवेदन किया था और उसे 12 जुलाई को इसके लिए मंजूरी मिली. दस्तावेज के अनुसार पिरामल फार्मा 1,050 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के लिए अपने मौजूदा पात्र शेयरधारकों को राइट निर्गम के जरिए इक्विटी शेयर जारी करेगी. निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

Happiest Minds

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने इक्विटी शेयरों के योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति ने योग्य निवेशकों को 2 रुपये अंकित मूल्य के 54.11 लाख इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है. आवंटन 924 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया जाएगा.