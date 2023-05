Stocks in News: फोकस में रहेंगे IRCTC, Adani Ports, ICICI Bank, ONGC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 30 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में IRCTC, Adani Ports, Mankind Pharma, Reliance Capital, Torrent Power, ICICI Bank, ONGC, RVNL, NHPC, BHEL, Jubilant Pharmova, Sobha, Birla Tyres, GMDC, Graphite India, Lemon Tree Hotels, Marksans Pharma, Mazagon Dock, Patanjali Foods, PC Jeweller, RCF, Reliance Infra, Suzlon, Welspun Corp जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Adani Ports, Mankind Pharma के नतीजे आज आज 30 मई को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Adani Ports और Mankind Pharma शामिल हैं. इनके अलावा Action Construction, Aegis Logistics, Apollo Hospitals, Bajaj Healthcare, Birla Tyres, GMDC, Graphite India, Greenply Industries, Heranba Industries, Indiabulls Real Estate, Insecticides (India), KRBL, Lemon Tree Hotels, Lux Industries, Marksans Pharma, Mazagon Dock, Patanjali Foods, PC Jeweller, RCF, Reliance Infrastructure, Suzlon और Welspun Corp के भी नतीजे आज आएंगे. IRCTC IRCTC का मुनाफा वित्‍त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 30.4 फीसदी बढ़कर 278.8 करोड़ रहा है. हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन कम रहा, लेकिन हेल्‍दी टॉपलाइन, हायर ऑर्डर इनकम और अन्‍य इनकम के चलते मुनाफा बेहतर रहा. कंपनी का ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्‍यू 40 फीसदी बढ़कर 965 करोड़ रहा है. Reliance Capital कर्ज में डूबे अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायंस ग्रुप की यूनिट रिलायंस कैपिटल का मार्च तिमाही में घाटा कम होकर 1,488 करोड़ रुपये रह गया है. कंपनी को इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,249 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की कुल आय घटकर 4,436 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 4,770 करोड़ रुपये थी. हालांकि कुल खर्च भी 8,982 करोड़ रुपये से घटकर 5,949 करोड़ रुपये रह गया. Torrent Power टॉरेंट पावर ने मार्च, 2023 की समाप्त तिमाही में 483.93 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. रेवेन्‍यू बढ़ने से कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 487.37 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 6,133.70 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,840.59 करोड़ रुपये थी. ICICI Bank आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक को अगले 16 माह में अपनी साधारण बीमा इकाई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपनी हिस्सेदारी 4 फीसदी बढ़ाकर 52 फीसदी करने की योजना को मंजूरी दे दी है. अभी बैंक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 48.02 फीसदी हिस्सेदारी है. मौजूदा बाजार मूल्य पर बैंक को 4 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए करीब 2,352.5 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कंपनी ऊर्जा बदलाव के तहत हरित परियोजनाओं में 2030 तक एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी ने 2038 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिये वह हरित ऊर्जा पर जोर दे रही है. Rail Vikas Nigam राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी Rail Vikas Nigam का मुनाफा मार्च तिमाही में 5 फीसदी घटकर 359 करोड़ रुपये रहा है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में परिचालन से रेवेन्‍यू भी 11.1% घटकर 5,720 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन परिचालन व्यय कम होने के कारण परिचालन लाभ मार्जिन बेहतर था.