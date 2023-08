Stocks in News: फोकस में रहेंगे IRCTC, Tata Power, Hero MotoCorp, LIC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में IRCTC, Tata Power, Reliance Power, Hero MotoCorp, LIC, Union Bank, BSE, Bata India, Natco Pharma, SJVN, Trent, Kalyan Jewellers, Bharat Forge, Axis Bank, Tata Power, Zee Entertainment, Grasim Industries, Ipca Lab, Biocon, Apollo Tyres, Ashoka Buildcon, Bajaj Electricals, Lemon Tree Hotels, Mazagon Dock, MTAR, Page Industries, SAIL, Torrent Power जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Hero MotoCorp, LIC के नतीजे आज आज यानी 10 अगस्‍त को Hero MotoCorp, LIC, Grasim Industries, Ipca Lab, Biocon, Apollo Tyres, Ashoka Buildcon, Bajaj Electricals, Lemon Tree Hotels, Mazagon Dock, MTAR, Page Industries, SAIL, Torrent Power के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. IRCTC राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी IRCTC को जून तिमाही में 231 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7 फीसदीकम है. यह एक्‍सेप्‍शनल लॉस (51.9 करोड़ रुपये) और लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन के चलते हुआ है. जून तिमाही में परिचालन से आने वाला रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 17.5 फीसदी बढ़कर 1001.8 करोड़ रुपये हो गया है. Tata Power निजी क्षेत्र की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी टाटा पावर का मुनाफा जून तिमाही में 29 फीसदी से अधिक बढ़कर 1140.97 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में मुनाफा 883.54 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 15,484.71 करोड़ रुपये हो गई, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 14638.78 करोड़ रुपये थी. टाटा पावर की कुल स्थापित क्षमता 14,319 मेगावाट है. Reliance Power रिलायंस पावर ने कहा है कि कम आय और अधिक खर्च के कारण जून तिमाही में उसका घाटा बढ़कर 296.31 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान उसे 160.79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी की कुल आय मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 1958.72 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,144.97 करोड़ रुपये थी. Union Bank सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1712 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक सरकार को दिया है. बैंक ने बयान में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किसी वित्त वर्ष में दिया गया यह सर्वाधिक डिविडेंड है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक ए मणिमेखलाई ने डिविडेंड चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा. BSE प्रमुख शेयर बाजार बीएसई का मुनाफा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 71 फीसदी बढ़कर 75.1 करोड़ रुपये रहा है. एक्सचेंज ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 44 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बीएसई का कुल रेवेन्‍यू जून तिमाही में सालाना आधार पर 37 फीसदी बढ़कर 271.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 197.7 करोड़ रुपये था. इक्विटी कैश सेग्‍मेंट में बीएसई का औसत डेली कारोबार जून तिमाही में 4,025 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 4,057 करोड़ रुपये से कुछ कम है. Bata India जूते-चपल बनाने वाली कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी घटकर 107.8 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 119.3 करोड़ रुपये था. बाटा इंडिया की परिचालन आय सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 958.1 करोड़ रुपये रही.