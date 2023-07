Stocks in News: फोकस में रहेंगे ITC, Tata Motors, L&T, Maruti समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 25 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में ITC, Tata Motors, L&T, PNB Housing, Maruti, Tata Steel, NMDC, IDBI Bank, TVS Motor Company, J&K Bank, Canara Bank, Ramkrishna Forgings, Bajaj Auto, Asian Paints, SBI Life, Jubilant Foodworks, Ceat, Cient, Delta Corp, Suzlon Energy, UTI AMC, Dixon Technology जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Tata Motors, L&T के नतीजे आज आज यानी 25 जुलाई 2023 को Tata Motors और L&T अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके आलावा Bajaj Auto, Asian Paints, SBI Life, Jubilant Foodworks, Ceat, Cient, Delta Corp, Suzlon Energy, UTI AMC और Dixon Technology के भी नतीजे आज जारी किए जाएंगे. Paytm: इस न्यू एज कंपनी ने कम किया घाटा, क्या निवेशकों के डूब चुके पैसों की होगी भरपाई ITC आईटीसी ग्रुप ने कहा है कि वह सब्सिडियरी यूनिट आईटीसी होटल्स का गठन कर अपने होटल कारोबार को अलग करेगा. कंपनी ने कहा कि होटल कारोबार के आगे बढ़ने के साथ यह तेजी से बढ़ते होटल क्षेत्र में अलग इकाई के रूप में अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है. आईटीसी के निदेशक मंडल ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. आईटीसी ने कहा कि कंपनी के पास नई यूनिट में लगभग 40 फीसदी की हिस्सेदारी है और लगभग 60 फीसदी की बची हिस्सेदारी कंपनी के शेयरधारकों के पास होगी. PNB Housing पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा मौजूदा वित्त वर्ष की जून तिमाही में 48 फीसदी बढ़कर 347 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित इस आवास वित्त कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 235 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की कुल आय एक साल पहले की समान अवधि के 1,412 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,708 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी की ब्याज 1667 करोड़ रुपये रही. पोर्टफोलियो में फ्री आ गए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर, क्या अब आपको RIL का स्‍टॉक बेच देना चाहिए Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने स्टीयरिंग रॉड की समस्या दूर करने के लिए अपने एस-प्रेसो और ईको मॉडल की 87,599 यूनिट को वापस मंगाने की घोषणा की है. कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि इन इकाइयों का उत्पादन 5 जुलाई, 2021 से 15 फरवरी, 2023 के दौरान हुआ था।. इनके स्टीयरिंग टाई रॉड में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं. Tata Steel टाटा स्टील ने टी वी नरेंद्रन को 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. कंपनी ने कहा कि नरेंद्रन का नया कार्यकाल 19 सितंबर से शुरू होगा. उनका मौजूदा कार्यकाल 18 सितंबर को खत्म होने वाला है. टाटा स्टील ने कहा कि इस नियुक्ति पर शेयरधारकों की मंजूरी लेनी अभी बाकी है. NMDC सरकार ने एनएमडीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में अमिताभ मुखर्जी का अतिरिक्त प्रभार इस साल 19 नवंबर तक बढ़ा दिया है. मुखर्जी एनएमडीसी में निदेशक (वित्त) हैं और उनके पास एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है.