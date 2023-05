हर 1 लाख पर 28000 रुपये का होगा फायदा, डबल मुनाफा कमाने वाला Canara Bank अब निवेशकों की भरेगा जेब

Banking Stock: Canara Bank के शेयर के फंडामेंटल मजबूत हैं और आगे यह तेजी दिखाने को तैयार है. मौजूदा भाव पर निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

Jhunjhunwala Portfolio: मार्च तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने Canara Bank के एक भी शेयर नहीं बेचे हैं.

Canara Bank Stock Price: अगर आप निवेश के लिए किसी मजबूत फंडामेंटल वाले बैंकिंग शेयर की तलाश में हैं तो अच्छा मौका है. Canara Bank को लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं. बैंक ने मार्च तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं और मुनाफा करीब डबल हो गया है. बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार आया है तो लोन ग्रोथ मजबूत है. Canara Bank झुनझुनवाला पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा बैंकिंग स्टाक है. रेखा झुनझुनवाला के पास बैंक में 2.1 फीसदी हिस्सेदारी है और उनके पोर्टफोलियो में बैंक के 37,597,600 शेयर शामिल हैं. Nexus Select Trust IPO: 3200 करोड़ का इश्यू, 100 रुपये का शेयर, क्या मुनाफे के लिए करना चाहिए निवेश? ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Canara Bank में 400 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 313 रुपये के लिहाज से इसमें 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंक का प्रदर्शन मार्च तिमाही में मिला जुला रहा है. ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के मोर्चे पर बैंक का प्रदर्शन कुछ कमजोर रहा है. हालांकि अदर इनकम में मजबूती से ओवरआल अर्निंग मजबूत रही. एसेट क्‍वालिटी में सुधार हो रहा है. कॉरपोरेट, रिटेल और एग्री सभी सेग्‍मेंट में लोन ग्रोथ मजबूत है. जिसके चलते आउटलुक उत्‍साह बढ़ाने वाला है. SMA बुक कंट्रोल में है, रीस्‍ट्रक्‍चरिंग बुक में गिरावट है. लोअर प्रोविजंस भी एक पॉजिटिव फैक्‍टर है. बैंक का FY25E तक RoA और RoE 1.1% और 17.8% फीसदी रह सकता है. ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने Canara Bank में BUY रेटिंग दी है और शेयर के लिए 371 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 313 लिहाज से शेयर में 19 सदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक की PPOP ग्रोथ मजबूत रही और यह 7300 करोड़ (17% YoY, 4% QoQ) रहा. अदर इनकम में 7% YoY और 20% QoQ ग्रोथ रही. हालांकि नेट इंटरेस्‍ट इनकम NII उम्‍मीद से कुछ कमजोर रहा है और इसमें सालाना आधार पर 23 फीसदी और तिमाही आधार पर फ्लैट ग्रोथ रही. डिपॉजिट में ग्रोथ मॉडरेट (+8.5% YoY, +1.4% QoQ) रही है. टर्म डिपॉजिट की बात करें तो सालाना आधार पर ग्रोथ 11 फीसदी रही, लेकिन तिमाही आधार पर फ्लैट रही है. CASA करीब 87 अंक बढ़कर 31.1 फीसदी पर है. एसेट क्‍वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है. GNPL और NNPL 5.35 फीसदी और 1.73 फीसदी पर है. PCR बढ़कर 69 फीसदी पर आ गया. लोन गोथ मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 18 फीसदी और तिमाही आधार पर 1.7 फीसदी रहा है. डोमेस्टिक ग्रोथ कुछ सुस्‍त रही है. ओवरसीज बुक में डीग्रोथ देखने को मिली है. NIMs 3.07 फीसदी पर स्‍टेबल है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि बैंक की लोन ग्रोथ में मजबूती बनी रहेगी. मार्जिन में स्‍टेबिलिटी आएगी और क्रेडिट कास्‍ट घटने का फायदा बैंक को मिलेगा. Mankind Pharma के IPO ने निवेशकों को किया खुश, हर शेयर पर 242 रुपये का मुनाफा, अब क्या करें? बैंक का मुनाफा दोगुना हुआ पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक का मुनाफा मार्च तिमाही में करीब दोगुना होकर 3,175 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान बैंक ने 1,666 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. मजबूत लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में सुधार के चलते बैंक की कमाई में उछाल आया है. कॉरपोरेट एडवांस में 21 फीसदी की ग्रोथ की वजह से कुल एडवांस में 16 फीसदी की बढ़ोत्तरी देखने को मिली. नेट इंटरेस्ट इनकम 23 फीसदी बढ़कर 8,616 करोड़ रही. आपरेटिंग प्रॉफिट 7252 करोड़ रहा और इसमें 17 फीसदी ग्रोथ रही. चौथी तिमाही में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 34 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली. वहीं, हाउसिंग लोन में 14 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई. बैंक की ब्‍याज आय 23 फीसदी बढ़ गई है. ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट घटकर कुल लोन का 5.35 फीसदी रह गया है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 7.51 फीसदी रहा था. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)